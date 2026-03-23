الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله بشأن إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، في موقف يتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود اتصالات بين الجانبين.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب، أن، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتصالات أو احتمالات الحوار في المرحلة المقبلة.وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان الإيرانيأن الأنباء المتداولة بشأن إجراء مفاوضات مع واشنطن، معتبراً أن نشر مثل هذه المعلومات يندرج ضمن محاولاتوالتغطية على ما وصفه بـ"المأزق" الذي تواجهه الولايات المتحدة وإسرائيل.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، وسط غموض يحيط بإمكانية استئناف المسار الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.