الخارجية الإيرانية تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله بشأن إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، في موقف يتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود اتصالات بين الجانبين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب، أن إيران لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتصالات أو احتمالات الحوار في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأنباء المتداولة بشأن إجراء مفاوضات مع واشنطن غير صحيحة، معتبراً أن نشر مثل هذه المعلومات يندرج ضمن محاولات التأثير على الأسواق المالية والنفطية والتغطية على ما وصفه بـ"المأزق" الذي تواجهه الولايات المتحدة وإسرائيل.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، وسط غموض يحيط بإمكانية استئناف المسار الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.
