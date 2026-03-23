ترامب: أجرينا مباحثات مثمرة مع إيران و أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين من خلال منصته “تروث” للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن “أجرت مباحثات جيدة ومثمرة مع إيران”.وأضاف ترامب، بناء على نتائج المباحثات بين الطرفين، أنه قرر “توجيه أوامر بعدم ضرب محطات إنتاج الكهرباء والبنيات التحتية الطاقية في إيران”.وشدد الرئيس الأمريكي، أيضا، على أنه “مدد المهلة التي منحها لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز لمدة خمسة أيام”، بعدما حددت سابقا في 48 ساعة.