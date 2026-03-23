Chocs globaux et étau stratégique : l’Afrique face à l’accumulation des crises

Le choc sanitaire et ses répercussions économiques



Crise énergétique et alimentaire après la guerre en Ukraine



Pressions géopolitiques et hausse des prix de l’énergie



Perturbation des échanges et des chaînes d’approvisionnement



Inflation, endettement et fragilité macroéconomique



Rôle amortisseur de la diaspora



Un étau géoéconomique multidimensionnel



Vers une transformation structurelle nécessaire



Un tournant stratégique pour le continent



Cheikh Mbacké Sène

Expert en intelligence économique & communication stratégique

Doctorant en administration des affaires School of Business and Economics

Atlantic International University (Hawaï, USA)

Depuis, l’Afrique n’est plus confrontée à des crises isolées, mais à une. La pandémie de, la, puis lesne constituent pas une simple succession d’événements : elles forment unequi redessine brutalement l’environnement mondial. Ce qui change aujourd’hui, ce n’est pas seulement la gravité de ces crises, mais leur, leuret leur, créant un véritableLe premier choc, celui de la, a provoqué des, avec des baisses de croissance allant jusqu’àselon les pays, tout en creusant fortement leset en accélérant l’À peine une reprise amorcée, laest venue bouleverser les équilibres en déclenchant une. L’Afrique, fortement dépendante des, s’est retrouvée particulièrement exposée : dans certains pays, jusqu’àprovenait de la, rendant les économiesaux ruptures d’approvisionnement. Cette situation a contribué à aggraver une, notamment enAujourd’hui, les, avec l’implication de l’, viennent refermer davantage l’. La hausse des, dépassant par moments les, a un impact direct sur les économies africaines : chaque augmentation significative desse traduit par uneet une. Cette succession rapide de crises crée un phénomène nouveau : une, incapables d’absorber des chocs aussi rapprochés.Lesdu continent ont également été profondément perturbés. Lesont été désorganisées, lesont fortement augmenté et lesont été ralentis. Dans certains cas, lesont directement affecté les, compliquant leset renchérissant le. Cette instabilité commerciale fragiliseet limite la capacité des économies àSur le plan, l’effet cumulatif de ces crises est particulièrement préoccupant. L’s’installe durablement, les, l’et les. Aujourd’hui,sont en situation de, contre une situation nettement plus favorable qu'il y a encore une. Ce n’est plus une succession de crises, mais une véritableDans ce contexte, lesapparaissent comme un. Estimés à près de, soit environ, ils constituent une, parfois supérieure auxdans certains pays. Cependant, ces flux restent eux-mêmes exposés aux: crises économiques dans les pays d’accueil,etpesant sur les diasporas limitent leur capacité à compenser durablement lesL’accumulation de ces crises crée ainsi un véritableautour du continent.: autant de contraintes qui se renforcent mutuellement à mesure que les crises se rapprochent. L’un des enseignements majeurs de cette séquence est clair : les, ce qui n’est plus tenable dans unFace à cette accumulation étouffante, l’Afrique doit impérativement. Il ne s’agit plus d’, mais d’unevisant à renforcer la, accélérer l’, sécuriser leset développer des. L’objectif est de passer d’uneà uneL’Afrique est aujourd’hui à un. Elle fait face non pas à une crise, mais à unequi s’intensifient et s’auto-alimentent. Dans ce contexte, attendre unserait une. Le monde de demain sera durablement. Et dans ce monde, seules les nations capables d’, deet depourront préserver leuret garantir leur. L’Afrique n’a plus le choix : elle doit transformer cetteen