ريال مدريد يهزم أتلتيكو بعشرة لاعبين ويواصل ملاحقة برشلونة في صدارة الليغا

فينيسيوس يعيد التقدم لريال مدريد



ريال مدريد 3 2 أتليتيكو مدريد#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/u4Yx4KATJj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 22, 2026

حققفوزًا مثيرًا على ضيفهبنتيجة، في ديربي العاصمة الذي احتضنه ملعب “سانتياغو برنابيو” مساء الأحد ضمن منافسات الجولةمن الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتحالتسجيل لأتلتيكو في الدقيقةبعد تمريرة من، قبل أن يدركالتعادل لريال مدريد في الدقيقةمن ركلة جزاء تحصل عليهاومنحالتقدم للفريق الملكي في الدقيقةمستغلًا خطأ دفاعيًا، غير أنأعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسديدة قوية في الدقيقةولم يدم التعادل طويلًا، إذ عادليوقع الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقةبتسديدة محكمة، قبل أن يتلقىبطاقة حمراء في الدقيقةبعد تدخل قوي.وصمد ريال مدريد في الدقائق المتبقية، رغم محاولات أتلتيكو، أبرزها كرةالتي ارتطمت بالقائم في الدقيقةوبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلىفي المركز الثاني، مواصلًا ملاحقةالمتصدر بفارق، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عندفي المركز الرابع، خلفالثالث.