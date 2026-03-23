ريال مدريد يهزم أتلتيكو بعشرة لاعبين ويواصل ملاحقة برشلونة في صدارة الليغا

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 00:14
      
حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في ديربي العاصمة الذي احتضنه ملعب “سانتياغو برنابيو” مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 33 بعد تمريرة من جوليانو سيميوني، قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء تحصل عليها إبراهيم دياز.

ومنح فيديريكو فالفيردي التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 55 مستغلًا خطأ دفاعيًا، غير أن ناهول مولينا أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسديدة قوية في الدقيقة 66.


ولم يدم التعادل طويلًا، إذ عاد فينيسيوس ليوقع الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 71 بتسديدة محكمة، قبل أن يتلقى فالفيردي بطاقة حمراء في الدقيقة 78 بعد تدخل قوي.

وصمد ريال مدريد في الدقائق المتبقية، رغم محاولات أتلتيكو، أبرزها كرة جوليان ألفاريز التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا ملاحقة برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع، خلف فياريال الثالث.
