ماذا يمكن أن يفعل ترامب ليتفادى "الإهانة"؟

مضى الخبير إلى حد وصف هذا التطور بأنه بات حتميا ولا مفر منه، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تفادي هزيمة على صعيدي الإعلام والطاقة في الحرب التي تخوضها إلى جانب إسرائيل ضد إيران منذ 28 فيفري 2026.في غضون ذلك، أثار قرار البنتاغون إرسال سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس" وعلى متنها وحدة من مشاة البحرية قوامها 2200 جندي، كانت منتشرة في اليابان، إلى منطقة الخليج، موجة من الشائعات حول تحضيرات لغزو بري محتمل لإيران، قد يبدأ بالاستيلاء على جزر قبالة السواحل الإيرانية بهدف الضغط على طهران وإجبارها على الاستسلام.كل هذا يجري في وقت يرى فيه عدد من الخبراء أن الولايات المتحدة لن تتمكن من قلب موازين الحرب مع إيران من دون تنفيذ عملية برية، خاصة أن البيت الأبيض بدأ مناقشة سيناريو مصادرة احتياطيات اليورانيوم الإيرانية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في الظروف الراهنة.من جهة أخرى، يرى خبراء آخرون أن وزارة الدفاع الأمريكية قد تستخدم قوة المارينز هذه للسيطرة على جزر جنوب إيران، بهدف إجبار طهران على إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز.في هذا السياق، يشير الخبير العسكري الروسي أليكسي رام إلى أن الجيش الأمريكي غير قادر على حسم قضية مضيق هرمز من دون عملية برية، مرجحا أن تكون جزيرة خرج الصغيرة الواقعة في الخليج هدفا محتملا لهذه العملية. ورغم أن مساحة الجزيرة لا تتجاوز 22 كيلومترا مربعا، إلا أنها قد تؤدي دورا محوريا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إذ تقع على بُعد 25 كيلومترا من الساحل الغربي لإيران، ويمر عبرها 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية.في سياق متصل، يلفت الخبير والصحفي الكرواتي زوران ميتر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مرارا "الانتصار" في الحرب الجارية مع إيران، رغم ما وصفه بطلب ترامب الهستيري من حلفاء الناتو الانضمام إلى الحرب، أو مساعدته على الأقل في فتح مضيق هرمز وإقامة قواعد انطلاق لشن ضربات ضد إيران.يرى ميتر أن "التحالف الأمريكي الإسرائيلي"، على الرغم من قصفه البنية التحتية العسكرية والمدنية الإيرانية وقتله العديد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين، إلا أنه فشل في إسقاط النظام أو دفع آلاف الإيرانيين إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، مشددا على أن النصر الذي يطمح إليه هذا التحالف لا يزال بعيد المنال.إضافة إلى ذلك، يرى الصحفي والخبير الكرواتي أن إدارة ترامب، في ظل عملية "الغضب الملحمي" المكلفة والتي لا تحظى بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، تواجه مشاكل خطيرة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويشير في هذا السياق إلى أن الصراع السياسي في واشنطن قد اشتد مع تصاعد انتقادات الديمقراطيين لترامب، مؤكدًا أنهم يعتزمون خلال الأسابيع الستة المقبلة عرقلة جميع مبادراته في الكونغرس، نظرا لاستيائهم من انفراده باتخاذ قرارات السياسة الخارجية من دون استشارة المشرعين.زوران ميتر يصف خسارة الحزب الجمهوري المحتملة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر بأنها ستكون كارثية، إذ إن الجمهوريين قد يفقدون السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما سيحرم ترامب من فرصة تنفيذ مبادراته السياسية، ويعرّضه لخطر العزل المتكرر، ويجبره على التركيز في بقائه السياسي خلال العامين المتبقيين من رئاسته. وبناء على ذلك، يعتقد الكاتب أن ترامب يحاول الآن جرّ حلفائه إلى الحرب مع إيران في محاولة للتخفيف عن نفسه.ماذا سيحدث إذا تبعته الدول الأوروبية وحذت حذوه؟ يرى الصحفي الكرواتي أن هذه الدول، في حال أقدمت على ذلك، ستفقد ما تبقى لها من نفوذ جيوسياسي، وستصبح تابعة للولايات المتحدة بالكامل، مضطرّة إلى الامتثال الصامت لأوامر واشنطن. على سبيل المثال، ستكون مجبرة على مساعدتها إذا قرر ترامب، على غرار ما حدث في فنزويلا وإيران وكوبا، تغيير الأنظمة في دول أخرى، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية.من الجانب الآخر، لا يرجح زوران ميتر أن تنتصر طهران في هذه المعركة، لكنه يرى أنها حتى لو تمكنت من تحقيق التعادل أو الوصول إلى طريق مسدود، فسيكون ذلك بمثابة انتصار لها وضربة قاصمة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.الصحفي الكرواتي يعتقد أن ترامب، في حال فشل في التعامل مع إيران، سيصبح أضحوكة العالم أجمع، وعندها لا ينبغي له أن يحلم بهزيمة الصين أو روسيا. ويشدد ميتر على أن ترامب، بالنظر إلى شخصيته وغروره المفرط، سيبذل قصارى جهده لتجنب مثل هذه الإهانة.