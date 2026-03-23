"سنرى إن كان محقا أم لا".. ترمب يرد على عراقجي بشأن التهديد بضرب محطات الطاقة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، على قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إن طهران لن ترضخ للتهديد بضرب محطات الطاقة"، قائلا "سنرى إن كان محقا أم لا".جاء ذلك في تعليق ترمب لشبكة "نيوزنيشن" ردا على كلام عراقجي.وقالت الشبكة إن ترمب يتحدى موقف طهران الرافض لتهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية.وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن طهران لن ترضخ للتهديد الأمريكي بشأن مضيق هرمز"، مؤكدا أن "المضيق ليس مغلقا".وجاء منشور عراقجي عقب تهديد ترمب، أمس الأحد، بضرب منشآت الطاقة الإيرانية بدءا من أكبرها ما لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.وأضاف عراقجي "مضيق هرمز ليس مغلقا، والسفن تتردد (في عبوره) لأن شركات التأمين تخشى الحرب التي أشعلتها أنت (ترمب) لا إيران"، مضيفا "لن ترضخ أي شركة تأمين ولا أي إيراني بمزيد من التهديدات". وتابع "جرّبوا الاحترام".وشدَّد عراقجي على أنه "لا وجود لحرية الملاحة دون حرية التجارة. احترموا كليهما، أو لا تترقبوا أيّا منهما".وقال ترمب، أمس الأحد، عبر حسابه على منصته تروث سوشيال "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب محطات الطاقة التابعة لها وتدمرها، بدءا بأكبرها".وهددت القوات الإيرانية، الأحد، بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ ترمب تهديده باستهداف منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية.وقال "مقر خاتم الأنبياء" -وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة- في بيان نقله التلفزيون الرسمي "إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بشأن منشآت الطاقة الإيرانية فسيُغلَق مضيق هرمز بالكامل، ولن يعاد فتحه حتى تتم إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة لدينا".ويوم 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر.ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وتسبَّب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.ويوم الجمعة، دعا ترمب الدول التي تستخدم مضيق هرمز إلى تولي حمايته وتأمينه حسب الضرورة.