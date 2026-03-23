الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها حول العالم وخاصة في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، من مخاطر أمنية متزايدة. ودعتهم إلى توخي أعلى درجات الحذر.

وشددت الوزارة في بيان نشر على منصة "إكس" على ضرورة التزام الأمريكيين في الخارج بالإرشادات الصادرة عن السفارات والقنصليات الأمريكية في الدول التي يقيمون أو يسافرون إليها.


وحذرت: "من استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية، بما فيها تلك الموجودة خارج الشرق الأوسط"،


وأضافت الخارجية الأمريكية: "جماعات مؤيدة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو الأمريكيين في جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن الإغلاقات المتكررة للمجالات الجوية قد تتسبب في اضطرابات واسعة في حركة السفر.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
