الخارجية الكوبية: الجيش يستعد لاحتمال هجوم عسكري أمريكي

أكد نائب وزير الخارجية الكوبيأن بلاده تستعد لمواجهة أي هجوم عسكري أمريكي محتمل، في ظل تصاعد التوتر بين هافانا وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.وأوضح دي كوسيو، في مقابلة تبثها شبكةالأمريكية، أن الجيش الكوبي “مستعد دائما، ويعمل حاليا على تعزيز جاهزيته تحسبا لأي عدوان عسكري”، مضيفا أن من “السذاجة عدم الاستعداد في ظل ما يشهده العالم من تطورات”، معربا في المقابل عن أمله في عدم وقوع مثل هذا السيناريو.ورفض المسؤول الكوبي الكشف عن تفاصيل الاستعدادات العسكرية، مؤكدا أن تصريحات بلاده تأتي في سياق موقفها المتحفظ تجاه التصعيد الأمريكي، خاصة بعد تشديد الرئيسووزير خارجيتهلهجتهما تجاه القيادة الكوبية.وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه هافانا الإفراج عن عدد محدود من السجناء السياسيين، إلى جانب استعدادها لفتح الاقتصاد أمام استثمارات الكوبيين المقيمين في الخارج، وهي خطوات اعتبرها روبيو “غير كافية”.وشدد دي كوسيو على أن كوبا منفتحة على الاستثمارات، لكنها ترفض أي تغيير سياسي مفروض من الخارج أو ربط الملفات الاقتصادية بقضايا داخلية مثل أوضاع السجناء.وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إدارة ترامب تدرس خيارات للتعامل مع القيادة الكوبية الحالية، بما في ذلك احتمال الإطاحة بالرئيس، وذلك عقب انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران التي انطلقت أواخر فيفري الماضي.