الخارجية الكوبية: الجيش يستعد لاحتمال هجوم عسكري أمريكي

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 18:04
      
أكد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو أن بلاده تستعد لمواجهة أي هجوم عسكري أمريكي محتمل، في ظل تصاعد التوتر بين هافانا وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح دي كوسيو، في مقابلة تبثها شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن الجيش الكوبي “مستعد دائما، ويعمل حاليا على تعزيز جاهزيته تحسبا لأي عدوان عسكري”، مضيفا أن من “السذاجة عدم الاستعداد في ظل ما يشهده العالم من تطورات”، معربا في المقابل عن أمله في عدم وقوع مثل هذا السيناريو.


ورفض المسؤول الكوبي الكشف عن تفاصيل الاستعدادات العسكرية، مؤكدا أن تصريحات بلاده تأتي في سياق موقفها المتحفظ تجاه التصعيد الأمريكي، خاصة بعد تشديد الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لهجتهما تجاه القيادة الكوبية.


وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه هافانا الإفراج عن عدد محدود من السجناء السياسيين، إلى جانب استعدادها لفتح الاقتصاد أمام استثمارات الكوبيين المقيمين في الخارج، وهي خطوات اعتبرها روبيو “غير كافية”.

وشدد دي كوسيو على أن كوبا منفتحة على الاستثمارات، لكنها ترفض أي تغيير سياسي مفروض من الخارج أو ربط الملفات الاقتصادية بقضايا داخلية مثل أوضاع السجناء.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إدارة ترامب تدرس خيارات للتعامل مع القيادة الكوبية الحالية، بما في ذلك احتمال الإطاحة بالرئيس ميغيل دياز كانيل، وذلك عقب انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران التي انطلقت أواخر فيفري الماضي.
