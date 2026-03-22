Babnet   Latest update 17:49 Tunis

مصرع 12 شخصا واصابة 20 آخرين في تصادم قطار بحافلة في بنغلاديش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c01dc7b8c715.05975769_ngioljhpqemkf.jpg>
مصرع 12 شخصا واصابة 20 أخرين في تصادم قطار بحافلة في بنغلاديش
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 17:49
      
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر حادث تصادم بين قطار ركاب وحافلة في بنغلاديش، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في منطقة كوميلا شرق العاصمة دكا، حيث اصطدم القطار بالحافلة عند مزلقان سكة حديد غير مراقب خلال ساعات الليل، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.


ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن مسؤولين أن القطار جرّ الحافلة لمسافة مئات الأمتار قبل أن يتوقف، فيما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي حافلة مدمّرة بالكامل نتيجة قوة الاصطدام.


من جانبه، أمر وزير السكك الحديدية حبيبور رشيد بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
تتكرر حوادث القطارات في بنغلاديش، خصوصاً عند المزلقانات غير المراقبة، نتيجة ضعف إجراءات السلامة وغياب أنظمة التحذير، ما يثير مخاوف مستمرة بشأن سلامة النقل السككي في البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325937

babnet

كل الأخبار...

saved articles
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-9
17°-8
19°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>