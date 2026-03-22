مصرع 12 شخصا واصابة 20 آخرين في تصادم قطار بحافلة في بنغلاديش

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر حادث تصادم بين قطار ركاب وحافلة في بنغلاديش، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ووقع الحادث في منطقة كوميلا شرق العاصمة دكا، حيث اصطدم القطار بالحافلة عند مزلقان سكة حديد غير مراقب خلال ساعات الليل، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الركاب.ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن مسؤولين أن القطار جرّ الحافلة لمسافة مئات الأمتار قبل أن يتوقف، فيما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي حافلة مدمّرة بالكامل نتيجة قوة الاصطدام.من جانبه، أمر وزير السكك الحديدية حبيبور رشيد بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.تتكرر حوادث القطارات في بنغلاديش، خصوصاً عند المزلقانات غير المراقبة، نتيجة ضعف إجراءات السلامة وغياب أنظمة التحذير، ما يثير مخاوف مستمرة بشأن سلامة النقل السككي في البلاد.