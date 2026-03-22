Babnet   Latest update 17:49 Tunis

برشلونة يهزم رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c016f3428720.65440123_nekopqhgifmlj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 17:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حقق نادي برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو هدف اللقاء الوحيد برأسية مميزة في الدقيقة 24، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.


وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، متقدماً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ66 نقطة، وأتلتيكو مدريد الثالث بـ58 نقطة، في انتظار نتيجة ديربي العاصمة المرتقب ضمن منافسات الجولة.


في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325933

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-9
17°-8
19°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>