برشلونة يهزم رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني
حقق نادي برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو هدف اللقاء الوحيد برأسية مميزة في الدقيقة 24، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، متقدماً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ66 نقطة، وأتلتيكو مدريد الثالث بـ58 نقطة، في انتظار نتيجة ديربي العاصمة المرتقب ضمن منافسات الجولة.
في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.
