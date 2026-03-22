برشلونة يهزم رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

حقق ناديفوزاً مهماً على ضيفهبنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين منوسجل المدافع الأوروغويانيهدف اللقاء الوحيد برأسية مميزة في الدقيقة 24، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلىفي المركز الأول، متقدماً علىصاحب المركز الثاني بـ66 نقطة، والثالث بـ58 نقطة، في انتظار نتيجة ديربي العاصمة المرتقب ضمن منافسات الجولة.في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عندفي المركز الرابع عشر.