وزير أمريكي يعلق على التناقض الكبير في تصريحات ترامب بين إعلان النصر وإنذاره طهران لفتح مضيق هرمز

إنذار أمريكي بشأن مضيق هرمز



تحركات دبلوماسية إيرانية



اعتبر وزير الخزانة الأمريكيأن التصعيد في المواجهة مع إيران قد يكون، في بعض الحالات، خطوة ضرورية لتحقيق التهدئة، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس الأمريكيبشن ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية.وأوضح بيسنت، في تصريح لقناة، أن ما يُنظر إليه على أنه تناقض بين إعلان واشنطن تحقيق أهدافها في العمليات العسكرية وبين التلويح بضربات جديدة، لا يمثل تعارضاً في الموقف الأمريكي، قائلاً إن “التصعيد أحياناً يُستخدم لتحقيق الاستقرار”.وكان الرئيس الأمريكي قد حذر طهران من عواقب عسكرية “قاسية”، قد تشمل استهداف البنية التحتية ومحطات الطاقة، في حال عدم إعادة فتحبشكل كامل خلال مهلة زمنية محددة، لضمان حرية تدفق النفط العالمي.وفي سياق متصل، دعا ترامب حلفاء بلاده إلى إرسال سفن حربية لتأمين الممر البحري، مشيراً إلى أن مسؤولية حماية المضيق ينبغي أن تتحملها الدول المستفيدة منه، وليس الولايات المتحدة وحدها.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيرانيأن بلاده تجري مشاورات مع عدد من الدول لضمان سلامة الملاحة في المضيق، دون الكشف عن تفاصيل الأطراف المشاركة.وتأتي هذه التصريحات في ظلواستمرار تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تأثير أي تصعيد إضافي على أسواق الطاقة العالمية وأمن الممرات البحرية الحيوية.