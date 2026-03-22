بزشكيان: التهديد بمحو إيران “وهم” ومضيق هرمز مفتوح باستثناء المعتدين

تحذيرات من اتساع التصعيد



أكد الرئيس الإيرانيأن التهديدات بمحو إيران من الخريطة تعكس “العجز والوهن” أمام إرادة الشعب الإيراني، مشدداً على أنوقال بزشكيان، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، إن “وهم مسح إيران من الخريطة هو دليل على العجز أمام أمة صنعت التاريخ”، مضيفاً أن “التهديد والاغتيال يزيدان الشعب الإيراني تماسكاً”.وأوضح أن بلاده ستتعامل مع ما وصفه بـ“التهديدات المتهورة” برد “حاسم في الميدان”، مؤكداً أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ستظل قائمة للدول غير المشاركة في أي اعتداء على الأراضي الإيرانية.في السياق ذاته، حذر النائب الأول للرئيس الإيرانيمن أن أي استهداف للبنى التحتية داخل إيران قد يؤدي إلى إدخال المنطقة في “ظلام دامس”، في إشارة إلى تداعيات محتملة على قطاعي الطاقة والاستقرار الإقليمي.وشدد عارف على أن إيران “لم تبدأ الحرب”، لكنها “لن تتردد في الدفاع عن شعبها وأراضيها”، محملاً الأطراف التي تواصل التصعيد مسؤولية ما قد ينجم عنه من تداعيات.وتأتي هذه التصريحات في ظلوتبادل التهديدات بين إيران وخصومها، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على