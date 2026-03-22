طهران: مقتل 210 أطفال وتضرر 81 ألف منشأة مدنية جراء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 14:44
      
أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 210 أطفال وتضرر 81 ألف منشأة مدنية جراء الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 23 يوما.

وقال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي في بيان: "في الحرب العدائية الأخيرة، تم استشهاد نحو 210 أطفال حتى الآن".


وأشار إلى أنه "في هجمات الأعداء، كان من أكبر مآسينا تعرض الأطفال للأذى" مضيفا أن "عدد الجرحى ممن هم دون سن الثامنة عشرة بلغ حتى الآن 1510".


وأكد "تعرض 300 مركز صحي وعلاجي وإسعافي للضرر منذ بداية الحرب العدائية. وخرجت نحو 30 سيارة إسعاف عن دائرة الخدمة".

تعرض أكثر من 81 ألف منشأة مدنية للأضرار

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنه "وفقا لآخر حصر ميداني، بلغ إجمالي المنشآت المدنية المتضررة 81 ألفا و365 منشأة، من بينها 61 ألفا و555 وحدة سكنية و19 ألفا و20 وحدة تجارية في مختلف المحافظات. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء جاف، خلف كل منشأة متضررة هناك عائلة، حياة، ذكريات، مورد رزق ومستقبل انهار تحت وطأة الحرب والعنف".

وأضاف: "في محافظة طهران وحدها، تضرر 24 ألفا و605 وحدات سكنية وتجارية. كما تضرر 275 مركزا صيدلانيا وعلاجيا وصحيا وإسعافيا، و498 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و17 مركزا تابعا للهلال الأحمر، و3 مروحيات، و48 مركبة عملياتية منها سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى مركبات إنقاذ ودعم. إن استهداف هذه المراكز والمعدات ليس مجرد تدمير لمبان أو مركبات، بل هو ضرب مباشر للشرايين الحيوية لإنقاذ الأرواح البشرية".
