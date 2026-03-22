بيسكوف: العدوان على إيران زاد من التفاف الشعب الإيراني حول قيادته

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 14:34
      
اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية ضد إيرن عززت التفاف شعب البلاد حول قيادته.

وقال بيسكوف في حديثه مع مراسل قناة "روسيا -1" بافيل زاروبين: "للأسف نرى أن الحرب تتجه إلى توسيع رقعتها. نعلم أن الهدف من هذه الحملة، هذا العدوان، في بدايته كان تغيير النظام في طهران. لكنه بات من الواضح الآن أن كل عمل من هذا القبيل يؤدي إلى رص صفوف الشعب الإيراني وزيادة التفافه حول قيادته".


وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن اغتيال القادة الإيرانيين هو "واقع يعيشه العالم اليوم"، لكنه أكد أن "على أي حال، هذا ليس وضعا طبيعيا، وله تداعيات خطيرة طويلة الأمد، "ولا يمكن أن يمر هذا الأمر دون عواقب"، مضيفا أن إيران تدافع عن نفسها بقوة ونشاط.


وحول المسار المستقبلي للتطورات في الشرق الأوسط قال بيسكوف: "لا أعتقد أنه يوجد عاقل يجرؤ على التنبؤ بكيفية تطور الوضع، لكن من الواضح أن الأمور لا تسير على ما يرام".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في تهنئته للقيادة الإيرانية بحلول عيد النوروز أن روسيا تظل صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران في هذه الأوقات العصيبة.
