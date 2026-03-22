انهيار مبنيين سكنيين في إسطنبول إثر تسرب غاز

عمليات إنقاذ وتضارب في الحصيلة



انهار مبنيان سكنيان، اليوم الأحد، في، في حادث يُرجّح أن يكون ناجماً عن تسرب للغاز، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.وباشرت فرق الإنقاذ عملياتتحت الأنقاض، حيث تم إنقاذ عدد من الأشخاص ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.أعلن وزير الصحة التركيأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثمانية أشخاص من تحت الركام، في حين أشار محافظ إسطنبولإلى أن تسعة أشخاص كانوا محاصرين، مؤكداً أن أحد الذين تم إنقاذهم لم يكن بحاجة إلى الاستشفاء.من جانبه، أفاد مصدر في حكومة محافظة إسطنبول بأنوراء انهيار المبنيين.وتتواصل عمليات البحث في الموقع، وسط استنفار فرق الطوارئ، في انتظار استكمال التقييمات الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وحجم الأضرار.