انهيار مبنيين سكنيين في إسطنبول إثر تسرب غاز

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 14:33
      
انهار مبنيان سكنيان، اليوم الأحد، في منطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول التركية، في حادث يُرجّح أن يكون ناجماً عن تسرب للغاز، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات بحث وانتشال واسعة تحت الأنقاض، حيث تم إنقاذ عدد من الأشخاص ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


عمليات إنقاذ وتضارب في الحصيلة

أعلن وزير الصحة التركي كمال ميميسوغلو أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثمانية أشخاص من تحت الركام، في حين أشار محافظ إسطنبول داوود غول إلى أن تسعة أشخاص كانوا محاصرين، مؤكداً أن أحد الذين تم إنقاذهم لم يكن بحاجة إلى الاستشفاء.


من جانبه، أفاد مصدر في حكومة محافظة إسطنبول بأن تسرب الغاز يُعد السبب المرجح وراء انهيار المبنيين.

وتتواصل عمليات البحث في الموقع، وسط استنفار فرق الطوارئ، في انتظار استكمال التقييمات الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وحجم الأضرار.
