طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل
أكد عضو لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، رحمدل باميري، أن السلطات وفّرت مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام كامل، في ظل التصعيد العسكري القائم في المنطقة.
وأوضح باميري أن عمليات توزيع ونقل السلع الأساسية تسير بشكل منتظم ودون عوائق، مشيراً إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للوضع الراهن.
وأضاف أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تعمل بشكل متكامل لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمواد الأساسية والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق التوترات العسكرية المتواصلة منذ أواخر فيفري، عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، وردّ طهران بهجمات استهدفت مواقع إسرائيلية وأخرى عسكرية أمريكية في المنطقة.
