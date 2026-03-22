إيران تعلن استهداف مقاتلة “إف-15” قرب جزيرة هرمز

وكالات -

أعلنت قيادة الدفاع الجوي المشتركة في إيران استهداف مقاتلة من طرازفي أجواء السواحل الجنوبية للبلاد، مؤكدة أن العملية نُفذت بواسطة منظومات أرض-جو تابعة للجيش الإيراني.وقالت القيادة في بيان إن الطائرة “المعادية” رُصدت وتعقبت قبل أن يتم إطلاق صاروخ نحوها قرب، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصير المقاتلة.ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد عسكري متواصل، حيث أكد قائد مقرالمركزي اللواءأن القوات المسلحة الإيرانية تعتزم “قلب حسابات العدو” باستخدام أسلحة متطورة، لافتاً إلى أن بعض هذه القدرات ظهرت بالفعل في ساحة القتال.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، استهداف طائرة مقاتلة من طرازوإلحاق أضرار بها، مشيراً إلى إدخال تحسينات على شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.من جهتها، نقلت تقارير إعلامية عن مصدرين مطلعين أن طائرة من الجيل الخامس تعرضت لإصابة خلال مهمة قتالية فوق إيران، فيما أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الطائرة اضطرت للهبوط أثناء تنفيذ عمليات في الأجواء الإيرانية.وتندرج هذه التطورات ضمن سياق التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، مع استمرار تبادل الاتهامات والعمليات بين طهران وخصومها.