إيران تعلن استهداف مقاتلة “إف-15” قرب جزيرة هرمز

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 12:37
      
وكالات - أعلنت قيادة الدفاع الجوي المشتركة في إيران استهداف مقاتلة من طراز “إف-15” في أجواء السواحل الجنوبية للبلاد، مؤكدة أن العملية نُفذت بواسطة منظومات أرض-جو تابعة للجيش الإيراني.

وقالت القيادة في بيان إن الطائرة “المعادية” رُصدت وتعقبت قبل أن يتم إطلاق صاروخ نحوها قرب جزيرة هرمز، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصير المقاتلة.


ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد عسكري متواصل، حيث أكد قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتزم “قلب حسابات العدو” باستخدام أسلحة متطورة، لافتاً إلى أن بعض هذه القدرات ظهرت بالفعل في ساحة القتال.


وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، استهداف طائرة مقاتلة من طراز “إف-35” وإلحاق أضرار بها، مشيراً إلى إدخال تحسينات على شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.

من جهتها، نقلت تقارير إعلامية عن مصدرين مطلعين أن طائرة من الجيل الخامس تعرضت لإصابة خلال مهمة قتالية فوق إيران، فيما أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الطائرة اضطرت للهبوط أثناء تنفيذ عمليات في الأجواء الإيرانية.

وتندرج هذه التطورات ضمن سياق التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، مع استمرار تبادل الاتهامات والعمليات بين طهران وخصومها.
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
