الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم ناجح على مطار بن غوريون بمسيرات "آرش - 2"

أعلن متحدث باسم الجيش الإيراني بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت هجوما ناجحا على مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، باستخدام طائرات مسيّرة متطورة من طراز "آرش - 2"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".وقال المتحدث العسكري الإيراني : "نجح الجيش في استهداف مطار بن غوريون التابع للكيان الصهيوني باستخدام طائرات مسيرة متطورة من طراز "آرش - 2".وأوضح أن الهجوم نفذ باستخدام مسيرات هذا الطراز، التي تعد نسخة أكثر تطورا وتدميرا مقارنة بمسيرات "كيان" و"آرش - 1"، مشيرا إلى أن مدى الطيران لـ "آرش - 2" يتميز بمدى يصل إلى نحو ألفي كيلومتر.وفي 21 مارس، هاجمت إيران خزانات الوقود والبنية التحتية العسكرية في مطار بن غوريون الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي بالجيش الإيراني.من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافةً لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.