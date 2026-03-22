إيران تعلن عن أضرار جسيمة في البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء بالبلاد

أكد وزير الطاقة الإيرانيأن البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في إيران تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة ما وصفه بـ“الهجمات الإرهابية والسيبرانية” التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.وأوضح الوزير أن الضربات استهدفت عشرات منشآت نقل وتحلية المياه، وألحقت أضرارا بأجزاء من شبكات التوزيع الاستراتيجية، في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.وتأتي هذه التصريحات عقب تهديد الرئيس الأمريكيباتخاذ إجراءات عسكرية تشمل “سحق وإبادة” محطات الطاقة الإيرانية، في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال مهلة زمنية محددة.وفي المقابل، حذرت القيادة العسكرية الإيرانية “خاتم الأنبياء” من أن أي استهداف إضافي للبنية التحتية للطاقة في إيران سيُقابل برد يستهدف منشآت الطاقة وتحلية المياه وتقنية المعلومات التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.ويأتي هذا التصعيد في سياق عمليات عسكرية متبادلة منذ فيفري 2026، شملت استهداف حقول غاز، من بينها حقل، ومنشآت تكرير في عدد من دول المنطقة.وتعمل الفرق الفنية الإيرانية، وفق المسؤول ذاته، على إصلاح الأضرار لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التوترات المتصاعدة.