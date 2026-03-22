Babnet   Latest update 13:16 Tunis

إيران تعلن عن أضرار جسيمة في البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء بالبلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bfd142e35d64.83912989_ljophqgmkefin.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 12:20
      
وكالات - أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في إيران تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة ما وصفه بـ“الهجمات الإرهابية والسيبرانية” التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح الوزير أن الضربات استهدفت عشرات منشآت نقل وتحلية المياه، وألحقت أضرارا بأجزاء من شبكات التوزيع الاستراتيجية، في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.


وتأتي هذه التصريحات عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية تشمل “سحق وإبادة” محطات الطاقة الإيرانية، في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال مهلة زمنية محددة.
وفي المقابل، حذرت القيادة العسكرية الإيرانية “خاتم الأنبياء” من أن أي استهداف إضافي للبنية التحتية للطاقة في إيران سيُقابل برد يستهدف منشآت الطاقة وتحلية المياه وتقنية المعلومات التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق عمليات عسكرية متبادلة منذ فيفري 2026، شملت استهداف حقول غاز، من بينها حقل بارس الجنوبي، ومنشآت تكرير في عدد من دول المنطقة.

وتعمل الفرق الفنية الإيرانية، وفق المسؤول ذاته، على إصلاح الأضرار لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التوترات المتصاعدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325912

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-9
17°-8
20°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>