وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 12:08
      
أعلن وزيرالإسكان البريطاني ​ستيف ريد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ​عن موقفه ​الشخصي عندما هدد بتدمير ⁠محطات الطاقة الإيرانية ​إذا لم تعد ​طهران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

و⁠قال ريد لشبكة "سكاي نيوز" ردا ​على سؤال حول ​موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على ​التعبير عن ​نفسه ⁠والدفاع عما يقوله... لن ​ننجر إلى الحرب، ​لكننا ⁠سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع ⁠حلفائنا ​لتهدئة الوضع".

أخبار ذات صلة:
وترمب يمهل طهران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز...

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مساء أمس السبت بضرب وتدمير محطات الطاقة المختلفة لديها إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة.


وفي أول رد إيراني على إنذار ترامب أعلن المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران أنه "إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".
أخبار ذات صلة:
أول رد إيراني على إنذار ترامب لطهران وطلبه فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة...

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
