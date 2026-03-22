وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

أعلن وزيرالإسكان البريطاني ​ستيف ريد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر ​عن موقفه ​الشخصي عندما هدد بتدمير ⁠محطات الطاقة الإيرانية ​إذا لم تعد ​طهران فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.و⁠قال ريد لشبكة "سكاي نيوز" ردا ​على سؤال حول ​موقف بريطانيا من مهلة ‌ترامب: "الرئيس الأمريكي قادر تماما على ​التعبير عن ​نفسه ⁠والدفاع عما يقوله... لن ​ننجر إلى الحرب، ​لكننا ⁠سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع ⁠حلفائنا ​لتهدئة الوضع".وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مساء أمس السبت بضرب وتدمير محطات الطاقة المختلفة لديها إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة.وفي أول رد إيراني على إنذار ترامب أعلن المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء في إيران أنه "إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران للغزو من قبل العدو، فسيتم استهداف جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.