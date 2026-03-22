من مضيق هرمز إلى تونس: حين تُوجّه الجغرافيا التاريخ و الحاضر
حاتم بولبيار
في بعض اللحظات، تختصر الجغرافيا العالم في نقطة واحدة. مضيق هرمز هو إحدى هذه النقاط. هذا الممر الضيق، الذي يربط الخليج بالمحيط، يمر عبره يومياً جزء مهم من طاقة العالم. عندما قررت ايران استعمال هذه الميزة الجغرافية تغيرت ملامح العدوان الأمريكي بضغط من الكيان. و أصبحت نتائجه من إقليمية إلى تاثير عالمي. اذ إمتدت فوراً إلى أسعار النفط، وكلفة النقل، وتوازنات الاقتصاد العالمي.
تُظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي يعبر هذا المضيق يومياً. و هذا الرقم يمثل
ما بين 30% و40% من صادرات النفط العالمية.
هذه الأرقام تكشف قاعدة أعمق:
القوة الاقتصادية لا ترتبط فقط بما تملكه الدول، بل بالموقع الذي تحتله داخل شبكات العبور.
منطق العُقد: الجغرافيا التي تصنع القيمةفي كل شبكة، سواء كانت طرقاً تجارية أو تدفقات رقمية، توجد نقاط عبور مركزية تصبح أكثر أهمية من غيرها. هذه النقاط لا تكتسب وزنها من حجمها، بل من وظيفتها. هي الأماكن التي تمر عبرها الأشياء، وتلتقي فيها المسارات، وتتقاطع عندها المصالح.
حين تكون منطقة ما عقدة، فهي لا تنتج فقط، بل تنظّم الحركة. وحين تفقد هذا الدور، تتحول تدريجياً إلى هامش، حتى وإن بقيت مواردها كما هي.
بهذا المعنى، لا يبدو مضيق هرمز استثناءً، بل مثالاً معاصراً لمنطق قديم. وهو نفس المنطق الذي يفسر تاريخ تونس.
تونس: تاريخ يُقرأ من زاوية الانفتاحعند إعادة قراءة تاريخ تونس وفق مقياس نسبي للازدهار، تتضح صورة متماسكة. ليست المسألة في نوع الحكم فقط، بل في درجة الاتصال بالعالم.
قرطاج بلغت مستوى عالياً من الازدهار لأنها كانت قوة بحرية وتجارية تتحكم في طرق المتوسط. خلال العهد الروماني، استمر هذا الازدهار لأن تونس أُدمجت في شبكة اقتصادية واسعة (الإمبراطورية الرومانية)، فأصبحت مركزاً للإنتاج والتصدير.
لكن مع وصول الوندال إلى الحكم في القرن الخامس الميلادي، حدث انقطاع نسبي عن هذه الشبكات، فتراجع النشاط الاقتصادي بوضوح. لاحقاً، حاول البيزنطيون في القرن السابع إعادة البناء، فظهر تحسن محدود، لكن الضرائب كانت ثقيلة و لم تسترجع المطمورة بريقها.
الفتوحات الإسلامية الأولى كانت انتقالية، إلى أن أعاد الأغالبة تنشيط الدور البحري، فشهدت البلاد انتعاشاً واضحاً. تكرر هذا النمط مع الحفصيين، حيث أدى انفتاح الموانئ على أوروبا إلى فترة طويلة من الرخاء.
في المقابل، كلما ضعف هذا الارتباط، كما في بعض مراحل العهد العثماني أو خلال فترات الانغلاق الاقتصادي الحديث، تراجع الأداء الاقتصادي أو أصبح متذبذباً.
النمط العميق: ازدهار مرتبط بالحركةعبر هذا الامتداد الطويل، يظهر نمط يكاد يكون ثابتاً. تونس تزدهر حين تكون جزءاً من حركة أوسع منها، حين تعبرها السلع، وتصلها الأفكار، وتلتقي فيها الشبكات. وتتعثر حين تنكمش هذه الحركة أو تنقطع.
الازدهار هنا ليس نتيجة عامل واحد، بل نتيجة تدفق مستمر. التجارة تنشط الزراعة، والزراعة تغذي المدن، والمدن تخلق طلباً وخدمات، وهكذا تتشكل حلقة كاملة. وعندما تنكسر هذه الحلقة، يبدأ التراجع.
خصوصية تونس داخل النماذج التاريخيةليست كل الدول تخضع لهذا المنطق بنفس الدرجة. بعض الدول بنت ازدهارها على موارد داخلية مستقرة، كما هو الحال في مصر مع النيل. دول أخرى اعتمدت على عمقها القاري أو على شبكات برية.
أما تونس، فلا تمتلك مورداً داخلياً مهيكلاً بنفس القوة، ولا عمقاً جغرافياً واسعاً. لذلك، كان موقعها داخل شبكة المتوسط هو العامل الحاسم.
بعبارة أبسط، تونس ليست فضاءً مغلقاً يكتفي بذاته، بل نقطة عبور تتحدد قيمتها بمدى ارتباطها بما حولها.
تونس كدور: من الجغرافيا إلى الوظيفةهذا يقود إلى إعادة تعريف تونس ليس فقط كبلد، بل كدور داخل نظام إقليمي. هذا الدور يتمثل في الربط، في تسهيل الحركة، في أن تكون نقطة تلاقٍ بين فضاءات مختلفة.
حين تقوم بهذا الدور، تتحرك معها التجارة، وتنشط المدن الساحلية، وتتوسع الفرص الاقتصادية. وحين يتراجع، تصبح البلاد أقل حضوراً في الشبكات التي تصنع القرار و القيمة المضافة.
من مضيق هرمز إلى المتوسط: نفس القاعدةما يحدث اليوم في مضيق هرمز يذكرنا بأن العالم لا يزال يعمل وفق نفس القوانين القديمة، حتى وإن تغيرت الأدوات. الممرات ما زالت تحدد الإيقاع، والعُقد ما زالت تصنع الفارق.
في هذا السياق، يمكن لتونس أن تستعيد دورها، ليس عبر استنساخ الماضي، بل عبر إعادة التموقع داخل شبكات جديدة، لوجستية ورقمية وتجارية: Cloud IA, energy Hub.
التاريخ التونسي، حين يُقرأ بهذه الطريقة، يبدو أقل تعقيداً مما نتصور. هناك خيط واضح يمتد عبر القرون:
**حين تكون تونس متصلة، تتحرك وتزدهر.
وحين تنفصل، يتباطأ إيقاعها.**
ليست المسألة في الموقع الجغرافي وحده، بل في كيفية تفعيله.
وبين أن تكون عقدة أو هامشاً، يتحدد مسار كامل من التاريخ: انغلاق و تراجع حضاري او انفتاح و ازدهار اقتصادي.
الدولة بمفهومها المكيفالي الأصيل لا يختصر دورها في إدارة لتحصيل الجباية. بل في بناء مشروع حضاري يعتمد على ميزات القوة الكامنة. و من اساس القوة الانفتاح.
و هذا يبدأ من الانفتاح الداخلي. إذا اردنا لتونس استرجاع دور يليق بالجغرافيا، فلا بد من الانفتاح على قوى الداخل قبل المرور إلى الازدهار الخارجي.
تونس تبتسم عندما تكون بوابة، وتتعب عندما تتحول إلى جيب مغلق. و اليوم البلاد تاعبة جراء هذا الانغلاق المزدوج الداخلي و الخارجي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325909