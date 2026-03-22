كاتس: لقد أوعزت أنا ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بتدمير كل الجسور فوق نهر الليطاني

جاء ذلك، عقب وقت قصير من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا دعا فيه سكان جنوب لبنان إلى التوجه إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبا.وقال المتحدث في البيان: "نظرا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية".وأضاف أنه "بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة "جسر القسامية - جسر الأوتوستراد الساحلي."وختم مشيرا إلى أن "حرصا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبا الذي قد يعرض حياتكم للخطر".