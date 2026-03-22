اليابان تدرس إرسال وحدات متخصصة لإزالة الألغام في مضيق هرمز بشرط وقف إطلاق النار

تفاهمات اقتصادية مع واشنطن



أعلن وزير الخارجية اليابانيأن بلاده تدرس إمكانية إرسال وحدات متخصصة منللمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية في، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بالتوصل إلىوأوضح موتيجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يابانية، أن عمليات إزالة الألغام البحرية تنطوي على، مؤكداً أن طوكيو أبلغت واشنطن بالقيود الدستورية التي تنظّم نشر قواتها خارج الأراضي اليابانية.وأضاف أن اليابان قادرة على الاضطلاع ببعض المهام في إطار دعم الاستقرار الإقليمي، في حين تبقى مهام أخرىوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القمة التي جمعت رئيسة الوزراءبالرئيس الأمريكيأسفرت عن، حيث أبدت طوكيو استعدادها لضخ استثمارات مباشرة في إنتاج النفط الخام بولايةبهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية.وتأتي هذه التطورات في ظل، مع استمرار المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وما يرافقها من تبادل للضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز أمام بعض السفن.