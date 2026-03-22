اليابان تدرس إرسال وحدات متخصصة لإزالة الألغام في مضيق هرمز بشرط وقف إطلاق النار
أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده تدرس إمكانية إرسال وحدات متخصصة من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.
وأوضح موتيجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يابانية، أن عمليات إزالة الألغام البحرية تنطوي على تعقيدات تقنية وقانونية دقيقة، مؤكداً أن طوكيو أبلغت واشنطن بالقيود الدستورية التي تنظّم نشر قواتها خارج الأراضي اليابانية.
وأضاف أن اليابان قادرة على الاضطلاع ببعض المهام في إطار دعم الاستقرار الإقليمي، في حين تبقى مهام أخرى خارج ما يسمح به القانون الياباني.
تفاهمات اقتصادية مع واشنطنوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القمة التي جمعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن تفاهمات في قطاع الطاقة، حيث أبدت طوكيو استعدادها لضخ استثمارات مباشرة في إنتاج النفط الخام بولاية ألاسكا بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، مع استمرار المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وما يرافقها من تبادل للضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز أمام بعض السفن.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325902