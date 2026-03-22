Babnet   Latest update 11:31 Tunis

اليابان تدرس إرسال وحدات متخصصة لإزالة الألغام في مضيق هرمز بشرط وقف إطلاق النار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bfbbb5180c17.10683872_hnmojeplifkgq.jpg>
Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 10:50
      
أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده تدرس إمكانية إرسال وحدات متخصصة من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

وأوضح موتيجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يابانية، أن عمليات إزالة الألغام البحرية تنطوي على تعقيدات تقنية وقانونية دقيقة، مؤكداً أن طوكيو أبلغت واشنطن بالقيود الدستورية التي تنظّم نشر قواتها خارج الأراضي اليابانية.


وأضاف أن اليابان قادرة على الاضطلاع ببعض المهام في إطار دعم الاستقرار الإقليمي، في حين تبقى مهام أخرى خارج ما يسمح به القانون الياباني.


تفاهمات اقتصادية مع واشنطن

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القمة التي جمعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن تفاهمات في قطاع الطاقة، حيث أبدت طوكيو استعدادها لضخ استثمارات مباشرة في إنتاج النفط الخام بولاية ألاسكا بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، مع استمرار المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وما يرافقها من تبادل للضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز أمام بعض السفن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325902

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 مارس 2026 | 3 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:35
15:53
12:33
06:20
04:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-8
20°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>