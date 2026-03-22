صاروخ إيراني يدمر حيا كاملا بإسرائيل وترمب يمهل طهران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز

في اليوم الـ23 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدفت الصواريخ الإيرانية جنوب وشمال إسرائيل وأوقعت قتلى وعشرات المصابين في عراد وديمونة، التي تشتهر بمفاعلها النووي.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين إلى 88 شخصا على الأقل في عراد في حصيلة أولية بينهم حالات خطيرة وتضرر 9 مبان جراء سقوط صاروخ إيراني، مشيرة إلى أن القصف على عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب ودمر حيا كاملا.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ليلة عصيبة للغاية في الحرب تعيشها إسرائيل، مؤكدا التصميم على "مواصلة ضرب أعدائنا في كل الجبهات".وأعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة 73 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الكيان الصهيوني مستهدفا "مناطق ديمونة وعراد وبئر السبع وكريات غات جنوبي الأراضي المحتلة".في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات شرقي طهران، وأكدت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية. وقال مسؤول إيراني إن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية دمرت 44 وحدة سكنية وتجارية في محافظة كردستان الإيرانية.سياسيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير محطات الطاقة في إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة، مضيفا أن الهجمات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني ستبدأ بأكبر منشأة ما لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة.وفي السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة القول إن إدارة الرئيس ترمب تناقش المرحلة التالية للحرب وشكل محادثات سلام مع إيران.