الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صاروخ مطور في عراد والجيش الإسرائيلي ينفي

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استخدام صاروخ جديد مطور "قاهر1" في استهداف بلدة عراد جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان الحرس الثوري: "نعلن عن ادخال صاروخ 'قاهر1' للخدمة برأس حربي يزن 5 أطنان وسرعة فرط صوتية والذي استهدف بلدة عراد في الكيان المحتل قبل قليل"، وأضاف محذرا: "أي هجوم يستهدف المدنيين ومصالحنا الاقتصادية سيقابل برد متساوٍ ومماثل بحجم الجريمة".من جانبه، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة "إكس" إن "فشل اعتراض الصواريخ بديمونا شديدة التحصين مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة"، وأضاف في تغريدة منفصلة: "الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية وحان الوقت لتنفيذ خطط معدة مسبقا".ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي استخدام إيران لصواريخ جديدة، مؤكدا أن "الصواريخ التي حققت الإصابتين في ديمونا وعراد ليست جديدة أو فرط صوتية وقد استهدفت إسرائيل سابقا".يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 22 على التوالي، مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بفشل محاولتي اعتراض للصاروخ الذي وصفه بأنه يحمل نصف طن من المتفجرات.