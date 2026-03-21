Babnet   Latest update 23:08 Tunis

الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صاروخ مطور في عراد والجيش الإسرائيلي ينفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bf1590f326b8.65376096_kmheipqongflj.jpg>
Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 23:01
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استخدام صاروخ جديد مطور "قاهر1" في استهداف بلدة عراد جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان الحرس الثوري: "نعلن عن ادخال صاروخ 'قاهر1' للخدمة برأس حربي يزن 5 أطنان وسرعة فرط صوتية والذي استهدف بلدة عراد في الكيان المحتل قبل قليل"، وأضاف محذرا: "أي هجوم يستهدف المدنيين ومصالحنا الاقتصادية سيقابل برد متساوٍ ومماثل بحجم الجريمة".


من جانبه، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة "إكس" إن "فشل اعتراض الصواريخ بديمونا شديدة التحصين مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة"، وأضاف في تغريدة منفصلة: "الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية وحان الوقت لتنفيذ خطط معدة مسبقا".


ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي استخدام إيران لصواريخ جديدة، مؤكدا أن "الصواريخ التي حققت الإصابتين في ديمونا وعراد ليست جديدة أو فرط صوتية وقد استهدفت إسرائيل سابقا".

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 22 على التوالي، مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بفشل محاولتي اعتراض للصاروخ الذي وصفه بأنه يحمل نصف طن من المتفجرات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325895

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-9
18°-8
18°-8
19°-8
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>