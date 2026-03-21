القوات الإيرانية تعلن عن تكتيكات هجومية جديدة وتتوعد إسرائيل بساحة حرب "ضيقة وصعبة"

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" في الجيش الإيراني في بيان مصور: "ساحة المعركة ستتسم بالضيق وستكون أصعب على العدو".وأكد أن القيادات الاستخبارية والعملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، بعد الرصد والتحليل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أدخلت تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر تطورا إلى الميدان.وأضاف أن "المرحلة القادمة ستجعل ساحة القتال أكثر صعوبة وضيقا على العدو".وأنهت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل أسبوعها الثالث على إيران وسط غياب أي أفق حقيقي للحل الدبلوماسي على الرغم مما يشاع في بعض وسائل الإعلام الرفيعة وواسعة الاطلاع أحيانا عن وجود خيارات مطروحة للحل البلوماسي وإيقاف الحرب غير المسبوقة بين الأطراف ناهيك عن أثرها الاقتصادي نظرا لوقوعها على مقربة من أهم ممرات عبور موارد الطاقة (مضيق هرمز) التي تغذي بالنفط والغاز عجلة الاقتصاد العالمي.