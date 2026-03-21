Babnet

إصابة العشرات في هجوم صاروخي إيراني جنوب إسرائيل

Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 22:41
      
ارتفعت حصيلة الإصابات في مدينة عراد جنوب إسرائيل إلى أكثر من 120 مصاباً، في أعقاب سقوط صاروخ إيراني، وسط تقارير عن قتلى ومفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم "نجمة داوود الحمراء" تتعامل مع "حدث كبير جدا"، في ظل وجود أشخاص عالقين ومنقطعين عن الاتصال، فيما تشارك مروحيات في عمليات إجلاء المصابين.


وبحسب المعطيات الأولية، أدت الضربة إلى انهيار مبنيين وتضرر ما لا يقل عن 9 مبانٍ أخرى بشكل خطير، خصوصًا في حي تابع لطائفة "غور" الحريدية، مع تسجيل إصابات متفاوتة بينها حالات خطيرة، من ضمنها طفلة.


وأشارت التقديرات إلى أن الصاروخ المستخدم من طراز "خرمشهر 4" برأس حربي يزن نحو طن من المتفجرات، ما يفسّر حجم الدمار الكبير.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والتمشيط في الموقع، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع وجود عالقين تحت الأنقاض، في وقت صُنّف الحادث ك"حادث متعدد الإصابات".

من جانبها، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في منطقة الجنوب، وطالبت الإسرائيليين بعدم التجمهر في مواقع السقوط خشية وجود مخلفات صواريخ أو شظايا صواريخ اعتراضية لم تنفجر.
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
