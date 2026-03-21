إصابة العشرات في هجوم صاروخي إيراني جنوب إسرائيل

BREAKING: Reports of a fallen missile near Arad, in Israel’s Negev region.



Stay connected, follow @MOSSADil. pic.twitter.com/DEancAItO7 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 13, 2026

🇮🇷🇮🇱 - Horrific scenes from Arad, southern Israel. — War Flash (@WarFlash_2630) March 21, 2026

🇮🇱🇮🇷 Iranian missile strikes the southern Israeli city of Arad.



Arad lies 25km north of the Dimona nuclear research center.



Source: Times of Israel reporter — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026

ارتفعت حصيلة الإصابات في مدينة عراد جنوب إسرائيل إلى أكثر من 120 مصاباً، في أعقاب سقوط صاروخ إيراني، وسط تقارير عن قتلى ومفقودين تحت الأنقاض.وأفادت مصادر طبية بأن طواقم "نجمة داوود الحمراء" تتعامل مع "حدث كبير جدا"، في ظل وجود أشخاص عالقين ومنقطعين عن الاتصال، فيما تشارك مروحيات في عمليات إجلاء المصابين.وبحسب المعطيات الأولية، أدت الضربة إلى انهيار مبنيين وتضرر ما لا يقل عن 9 مبانٍ أخرى بشكل خطير، خصوصًا في حي تابع لطائفة "غور" الحريدية، مع تسجيل إصابات متفاوتة بينها حالات خطيرة، من ضمنها طفلة.وأشارت التقديرات إلى أن الصاروخ المستخدم من طراز "خرمشهر 4" برأس حربي يزن نحو طن من المتفجرات، ما يفسّر حجم الدمار الكبير.ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والتمشيط في الموقع، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع وجود عالقين تحت الأنقاض، في وقت صُنّف الحادث ك"حادث متعدد الإصابات".من جانبها، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في منطقة الجنوب، وطالبت الإسرائيليين بعدم التجمهر في مواقع السقوط خشية وجود مخلفات صواريخ أو شظايا صواريخ اعتراضية لم تنفجر.