أكسيوس: مناقشات أمريكية بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران مع دخول الحرب أسبوعها الرابع

نقل موقع “أكسيوس”، اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت مناقشات أولية بشأن المرحلة المقبلة وشكل محادثات سلام محتملة مع إيران، بالتزامن مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.وأوضح الموقع أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر يشاركان في هذه المشاورات المتعلقة بإمكانية إطلاق مسار دبلوماسي مع طهران.وبحسب المصادر، فإن المطالب الإيرانية المطروحة تشمل وقف إطلاق النار، وتقديم ضمانات بعدم استئناف العمليات العسكرية مستقبلا، إضافة إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.وفي المقابل، أشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن ترى إمكانية التفاوض بشأن إعادة الأصول الإيرانية المجمدة، موضحا أن ما تعتبره طهران تعويضات قد يُطرح بصيغة إعادة الأموال المحتجزة بآليات تفاوضية مختلفة.أما المطالب الأمريكية فتتمثل، وفق المصدر ذاته، في الحصول على التزامات إيرانية بعدم تطوير برنامج صاروخي لمدة خمس سنوات، وعدم تخصيب اليورانيوم، إلى جانب تفكيك منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية، وفرض رقابة دولية صارمة على أجهزة الطرد المركزي.وأضاف مسؤول أمريكي آخر، لم يُكشف عن هويته، أن واشنطن تعتقد أنها نجحت في كبح قدرات إيران العسكرية، مرجحا أن تدفع هذه الضغوط طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.