البطولة الإنقليزية الممتازة: برايتون يهزم ليفربول وإيفرتون يعمّق أزمة تشيلسي

تفوق فريقعلى ضيفهبنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.وسجّل المهاجمهدفي برايتون في الدقيقتين 14 و65، فيما أحرز المجريالهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 30. وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس.وفي مباراة أخرى، قادفريقإلى فوز عريض علىبثلاثية نظيفة على ملعب “هيل ديكنسون”، مسجلاً هدفين في الدقيقتين 33 و60، قبل أن يضيفالهدف الثالث قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.وبهذه النتيجة تكبد تشيلسي هزيمته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، ليبقى في المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما صعد إيفرتون إلى المركز السابع برصيد 46 نقطة، معززاً آماله في التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.