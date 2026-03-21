البطولة الإنقليزية الممتازة: برايتون يهزم ليفربول وإيفرتون يعمّق أزمة تشيلسي
تفوق فريق برايتون على ضيفه ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.
وسجّل المهاجم داني ويلبيك هدفي برايتون في الدقيقتين 14 و65، فيما أحرز المجري ميلوس كيركيز الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 30. وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس.
وفي مباراة أخرى، قاد بيتو فريق إيفرتون إلى فوز عريض على تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب “هيل ديكنسون”، مسجلاً هدفين في الدقيقتين 33 و60، قبل أن يضيف إيليمان ندياي الهدف الثالث قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.
وبهذه النتيجة تكبد تشيلسي هزيمته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، ليبقى في المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما صعد إيفرتون إلى المركز السابع برصيد 46 نقطة، معززاً آماله في التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325888