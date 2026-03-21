إيران تقصف ديمونا ردًا على الهجوم على منشأة نطنز النووية

تاس - أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة 39 شخصًا على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة جراء إطلاق صواريخ على مدينة ديمونا جنوبي إسرائيل.

وأفادت خدمة الإسعاف بأن من بين المصابين طفلًا في حالة خطيرة.


تقع مدينة ديمونا في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتضم المركز الوطني الإسرائيلي للأبحاث النووية.


وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن القوات الإيرانية شنت هجومًا صاروخيًا على منشأة ديمونا النووية في إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية.

وبحسبه: "شنت إيران هجومًا على ديمونا عقب هجوم العدو على منشأة نطنز النووية".
في وقت سابق، أعلن مصدر في الجيش الإسرائيلي لوكالة "تاس" أن سلاح الجو لم يهاجم منشأة نطنز.

وقال المصدر: "سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي لم يهاجم منشأة نطنز".

ونقل موقع "واي نت" بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن إسرائيل "لا تعلم من فعل هذا الأمر (الهجوم على منشأة نطنز)". وأضاف متحدث لـ "واي نت" "نحن لا نعلّق على التصرفات الأمريكية".

في وقت سابق، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجوم القوات الأمريكية والإٍسرائيلية على منشأة نطنز النووية.
