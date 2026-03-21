جريمة مروعة بثاني أيام العيد.. مصري يقتل والدته و5 من أشقائه

وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب المتهم، وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم 3 ذكور وفتاتين، وجميعهم لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، فيما وقعت الجريمة في ظروف غامضة.وأفادت معلومات أجهزة الأمن أن المتهم حاول إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى العقار، إلا أن الأهالي تمكنوا من منعه والسيطرة عليه قبل تسليمه للشرطة.وبعد بلاغ من الأهالي انتقلت قوات الأمن على الفورإلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.