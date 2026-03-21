جريمة مروعة بثاني أيام العيد.. مصري يقتل والدته و5 من أشقائه
شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر واقعة صادمة بعدما أقدم شاب (20 عاما) على قتل والدته و5 من أشقائه داخل منزل الأسرة بمنطقة بشاير الخير.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب المتهم، وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم 3 ذكور وفتاتين، وجميعهم لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، فيما وقعت الجريمة في ظروف غامضة.
وأفادت معلومات أجهزة الأمن أن المتهم حاول إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى العقار، إلا أن الأهالي تمكنوا من منعه والسيطرة عليه قبل تسليمه للشرطة.
وبعد بلاغ من الأهالي انتقلت قوات الأمن على الفورإلى موقع البلاغ، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.
