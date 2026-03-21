بريطانيا تتراجع عن منح الجيش الأمريكي الإذن باستخدام قاعدتها في قبرص

Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 20:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن لندن لن تسمح بعد الآن للولايات المتحدة باستخدام قاعدة أكروتيري الجوية لشن ضربات ضد إيران.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس".


وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء أن قاعدة أكروتيري الجوية لم تعد جزءا من الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القواعد البريطانية للدفاع الجماعي عن النفس في المنطقة".


وفي مطلع مارس، استهدفت طائرة مسيرة القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري، وأعربت قبرص عن استيائها من الوضع، وعلى إثر ذلك نشرت لندن سفنا حربية وأنظمة دفاع جوي في المنطقة.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية لاحقا بأن "الطائرة المسيرة لم تنطلق من إيران، بل يرجح أنها انطلقت من لبنان".

ووصف رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، وجود القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة بأنه "من مخلفات الاستعمار"، وأعلن أنه سيناقش مستقبلها مع الجانب البريطاني.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
