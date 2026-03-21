الحرس الثوري: أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تسقط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16"

Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 15:45
      
تاس - أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16".

ووفقاً لبيان الحرس الثوري، الذي نقلته وكالة "تسنيم"، فقد تم إسقاط المقاتلة الليلة الماضية.


وأشار البيان إلى أن هذه هي المقاتلة الثالثة التي يتم إسقاطها منذ بداية العمليات القتالية.
