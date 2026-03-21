منتخب اليابان يهزم أستراليا ويتوج بكأس آسيا للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه

MAIKA HAMANO THAT WAS INCREDIBLE 🚀



A rocket goal to put Japan 1-0 up against the Tillies in the Womens Asian cup final.



March 21, 2026

توج منتخب اليابان بلقب كأس آسيا لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على منتخب أستراليا المضيف بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت في سيدني.وسجلت مايكا هامانو هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الياباني بتسديدة "صاروخية" في الدقيقة 17.وقدمت أستراليا، بطلة آسيا 2010، أداء قويا في مباراة نهائية عالية المستوى، ودفعت في النهاية ثمن عدم قدرتها على استغلال الفرص التي أتيحت للاعباتها.واضطرت اليابان إلى الدفاع بشراسة في آخر 10 دقائق، مع اندفاع لاعبات أستراليا للهجوم، بدعم من أكبر حشد جماهيري في تاريخ كأس ⁠آسيا للسيدات (74397 متفرجا )، بحثا عن هدف التعادل.لكن اليابان، بطلة العالم السابقة، والتي ⁠كانت تخوض نهائي كأس آسيا للمرة السابعة، تمكنت من الحفاظ على تقدمها لتحصد اللقب القاري للمرة الثالثة، بعد تتويجها عامي 2014 و2018، وكلاهما أيضا على حساب أستراليا.