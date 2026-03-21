Babnet   Latest update 15:16 Tunis

منتخب اليابان يهزم أستراليا ويتوج بكأس آسيا للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be9b57593367.93149095_igmeojkhpnlfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 14:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
توج منتخب اليابان بلقب كأس آسيا لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على منتخب أستراليا المضيف بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت في سيدني.

وسجلت مايكا هامانو هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الياباني بتسديدة "صاروخية" في الدقيقة 17.



وقدمت أستراليا، بطلة آسيا 2010، أداء قويا في مباراة نهائية عالية المستوى، ودفعت في النهاية ثمن عدم قدرتها على استغلال الفرص التي أتيحت للاعباتها.


واضطرت اليابان إلى الدفاع بشراسة في آخر 10 دقائق، مع اندفاع لاعبات أستراليا للهجوم، بدعم من أكبر حشد جماهيري في تاريخ كأس ⁠آسيا للسيدات (74397 متفرجا )، بحثا عن هدف التعادل.

لكن اليابان، بطلة العالم السابقة، والتي ⁠كانت تخوض نهائي كأس آسيا للمرة السابعة، تمكنت من الحفاظ على تقدمها لتحصد اللقب القاري للمرة الثالثة، بعد تتويجها عامي 2014 و2018، وكلاهما أيضا على حساب أستراليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325870

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-10
17°-9
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>