“سي إن إن”: تقديرات استخباراتية تشير إلى قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة
كشفت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأجهزة الاستخبارات أن واشنطن تواجه تحديات كبيرة في إعادة فتح مضيق هرمز في ظل التصعيد العسكري الجاري.
وأفاد مسؤول استخباراتي بأن إيران تمتلك قدرات ميدانية مؤثرة داخل المضيق، ما يجعل إيجاد حل سريع أمراً معقداً، مشيراً إلى أن التقييمات الميدانية تتغير بشكل متواصل مع استمرار العمليات العسكرية.
تقديرات حول مدة الإغلاقوذكرت مصادر مطلعة أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أعدت تقييماً داخلياً خلص إلى أن إيران قد تكون قادرة على إبقاء الممر البحري مغلقاً لمدة تصل إلى ستة أشهر. غير أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع أكدوا أن هذا السيناريو لا يُعد تقديراً رسمياً معتمداً ولم يُطرح للنقاش الجدي على أعلى المستويات.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الحديث عن إغلاق المضيق لفترة طويلة يمثل سيناريو متطرفاً، محذراً من تضخيم المخاطر عبر الاعتماد على أسوأ الاحتمالات.
قدرات بحرية غير تقليديةورغم الحديث عن تراجع قدرات البحرية الإيرانية، تشير تقديرات غربية إلى أن طهران ما زالت تمتلك وسائل بديلة لتهديد الملاحة، من بينها زوارق صغيرة محملة بالمتفجرات، وغواصات محدودة الحجم، إضافة إلى إمكانية زرع ألغام بحرية.
كما أشار مسؤولون إلى أن تأمين الملاحة في المضيق يتطلب انتشاراً واسعاً للمدمرات والسفن الحربية، نظراً لاتساع الممر البحري الذي يمتد لنحو 100 ميل، ما يجعل عملية تحييد التهديدات المحتملة مهمة معقدة من الناحية العملياتية.
خيارات عسكرية مطروحةوفي سياق متصل، تدرس بعض الأوساط داخل الإدارة الأمريكية سيناريوهات تشمل استهداف جزيرة خرج التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للحرس الثوري.
غير أن هذه الخيارات تواجه تحفظات داخلية بسبب الحاجة المحتملة إلى نشر قوات برية، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات سابقة شدد فيها على أنه لا يعتزم نشر قوات على الأرض في الوقت الراهن.
وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف دولية من تأثير أي تعطيل طويل للمضيق على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد البحرية.
وأفاد مسؤول استخباراتي بأن إيران تمتلك قدرات ميدانية مؤثرة داخل المضيق، ما يجعل إيجاد حل سريع أمراً معقداً، مشيراً إلى أن التقييمات الميدانية تتغير بشكل متواصل مع استمرار العمليات العسكرية.
تقديرات حول مدة الإغلاقوذكرت مصادر مطلعة أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أعدت تقييماً داخلياً خلص إلى أن إيران قد تكون قادرة على إبقاء الممر البحري مغلقاً لمدة تصل إلى ستة أشهر. غير أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع أكدوا أن هذا السيناريو لا يُعد تقديراً رسمياً معتمداً ولم يُطرح للنقاش الجدي على أعلى المستويات.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الحديث عن إغلاق المضيق لفترة طويلة يمثل سيناريو متطرفاً، محذراً من تضخيم المخاطر عبر الاعتماد على أسوأ الاحتمالات.
قدرات بحرية غير تقليديةورغم الحديث عن تراجع قدرات البحرية الإيرانية، تشير تقديرات غربية إلى أن طهران ما زالت تمتلك وسائل بديلة لتهديد الملاحة، من بينها زوارق صغيرة محملة بالمتفجرات، وغواصات محدودة الحجم، إضافة إلى إمكانية زرع ألغام بحرية.
كما أشار مسؤولون إلى أن تأمين الملاحة في المضيق يتطلب انتشاراً واسعاً للمدمرات والسفن الحربية، نظراً لاتساع الممر البحري الذي يمتد لنحو 100 ميل، ما يجعل عملية تحييد التهديدات المحتملة مهمة معقدة من الناحية العملياتية.
خيارات عسكرية مطروحةوفي سياق متصل، تدرس بعض الأوساط داخل الإدارة الأمريكية سيناريوهات تشمل استهداف جزيرة خرج التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للحرس الثوري.
غير أن هذه الخيارات تواجه تحفظات داخلية بسبب الحاجة المحتملة إلى نشر قوات برية، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات سابقة شدد فيها على أنه لا يعتزم نشر قوات على الأرض في الوقت الراهن.
وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف دولية من تأثير أي تعطيل طويل للمضيق على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد البحرية.
