“سي إن إن”: تقديرات استخباراتية تشير إلى قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة

تقديرات حول مدة الإغلاق



قدرات بحرية غير تقليدية



خيارات عسكرية مطروحة



كشفت شبكةنقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأجهزة الاستخبارات أن واشنطن تواجه تحديات كبيرة فيفي ظل التصعيد العسكري الجاري.وأفاد مسؤول استخباراتي بأن إيران تمتلك، ما يجعل إيجاد حل سريع أمراً معقداً، مشيراً إلى أن التقييمات الميدانية تتغير بشكل متواصل مع استمرار العمليات العسكرية.وذكرت مصادر مطلعة أنأعدت تقييماً داخلياً خلص إلى أن إيران قد تكون قادرة على إبقاء الممر البحري مغلقاً. غير أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع أكدوا أن هذا السيناريوولم يُطرح للنقاش الجدي على أعلى المستويات.من جهته، اعتبر المتحدث باسم البنتاغونأن الحديث عن إغلاق المضيق لفترة طويلة يمثل، محذراً من تضخيم المخاطر عبر الاعتماد على أسوأ الاحتمالات.ورغم الحديث عن تراجع قدرات البحرية الإيرانية، تشير تقديرات غربية إلى أن طهران ما زالت تمتلك، من بينها زوارق صغيرة محملة بالمتفجرات، وغواصات محدودة الحجم، إضافة إلى إمكانية زرع ألغام بحرية.كما أشار مسؤولون إلى أنيتطلب انتشاراً واسعاً للمدمرات والسفن الحربية، نظراً لاتساع الممر البحري الذي يمتد لنحو، ما يجعل عملية تحييد التهديدات المحتملة مهمة معقدة من الناحية العملياتية.وفي سياق متصل، تدرس بعض الأوساط داخل الإدارة الأمريكيةالتي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للحرس الثوري.غير أن هذه الخيارات تواجهبسبب الحاجة المحتملة إلى نشر قوات برية، وهو ما أكده الرئيس الأمريكيبتصريحات سابقة شدد فيها على أنه لا يعتزم نشر قوات على الأرض في الوقت الراهن.وتأتي هذه التطورات في ظلعلى أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد البحرية.