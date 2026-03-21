Babnet   Latest update 12:22 Tunis

اللجنة اليابانية للسلام تتهم تاكايتشي بـ"إلحاق العار" باليابان عقب قمتها مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be7d331501d8.09933837_kqmloneifgjph.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 12:11 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وجّهت اللجنة اليابانية للسلام انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عقب لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن مواقفها خلال القمة تسيء إلى صورة اليابان على الساحة الدولية.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن تاكايتشي لم تُبدِ أي انتقاد للهجوم الأمريكي على إيران، الذي اعتبرته انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بل عبّرت عن دعمها لواشنطن، مشيرة إلى أن تصريحاتها بشأن دور ترامب في تحقيق السلام والازدهار تعكس، وفق توصيفها، انسياقاً كاملاً خلف الإدارة الأمريكية.


كما ذكّرت اللجنة بأنها كانت قد دعت الحكومة اليابانية، قبل انعقاد القمة، إلى المطالبة بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وتجنّب أي مشاركة محتملة في النزاع، بما في ذلك إرسال سفن إلى مضيق هرمز.


وجددت الهيئة دعوتها إلى الالتزام بأحكام الدستور الياباني والقانون الدولي، مطالبة بالامتناع عن أي تعاون عسكري في الصراع الجاري.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واستمرار المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي، وما يرافقها من تداعيات على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325863

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-10
18°-8
18°-8
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>