اللجنة اليابانية للسلام تتهم تاكايتشي بـ"إلحاق العار" باليابان عقب قمتها مع ترامب
وجّهت اللجنة اليابانية للسلام انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عقب لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن مواقفها خلال القمة تسيء إلى صورة اليابان على الساحة الدولية.
وأفادت اللجنة، في بيان، بأن تاكايتشي لم تُبدِ أي انتقاد للهجوم الأمريكي على إيران، الذي اعتبرته انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بل عبّرت عن دعمها لواشنطن، مشيرة إلى أن تصريحاتها بشأن دور ترامب في تحقيق السلام والازدهار تعكس، وفق توصيفها، انسياقاً كاملاً خلف الإدارة الأمريكية.
كما ذكّرت اللجنة بأنها كانت قد دعت الحكومة اليابانية، قبل انعقاد القمة، إلى المطالبة بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وتجنّب أي مشاركة محتملة في النزاع، بما في ذلك إرسال سفن إلى مضيق هرمز.
وجددت الهيئة دعوتها إلى الالتزام بأحكام الدستور الياباني والقانون الدولي، مطالبة بالامتناع عن أي تعاون عسكري في الصراع الجاري.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واستمرار المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي، وما يرافقها من تداعيات على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325863