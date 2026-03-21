رد فعل ساديو ماني بعد طلب "الكاف" سحب الجائزة ومنحها لإبراهيم دياز
أفادت تقارير إعلامية بأن النجم السنغالي ساديو ماني رفض إعادة جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك عقب أنباء عن توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى سحب الجائزة منه ومنحها للدولي المغربي إبراهيم دياز بعد مراجعة نتائج المباراة النهائية.
وذكرت مصادر صحفية أن “الكاف” طلب رسمياً من ماني إعادة الجائزة، غير أنه رفض القرار بشكل قاطع، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن اللاعب أبلغ مقربين منه عدم استعداده لتسليمها.
مراجعة نتائج النهائي والجوائز الفرديةوأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يكتف بإلغاء تتويج منتخب السنغال باللقب، بل قرر أيضاً إعادة تقييم الجوائز الفردية التي مُنحت عقب النهائي، على خلفية اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من اللقاء، واحتساب النتيجة لصالح المنتخب المغربي.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم تتويج إبراهيم دياز بأثر رجعي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ما زاد من حدة الجدل في الأوساط الرياضية الإفريقية.
تصعيد سياسي وقانوني في السنغالعلى الصعيد الرسمي، دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة، معبّرة في بيان عن رفضها قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، واعتباره سابقة تمسّ بمبادئ النزاهة الرياضية.
ودعت السلطات في دكار إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بشبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن حقوق منتخبها.
كما لوّح اتحاد الكرة السنغالي بإمكانية عدم المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة القارية، في خطوة احتجاجية محتملة إذا استمر القرار، وسط تأكيدات بأن الملف تجاوز الإطار الرياضي وأخذ أبعاداً سياسية وقانونية.
أزمة مرشحة للتصعيدوتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين الأطراف المعنية، ما يطرح تساؤلات حول آليات إدارة الأزمات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويجعل من ملف “كان 2025” أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المسابقة.
