رد فعل ساديو ماني بعد طلب "الكاف" سحب الجائزة ومنحها لإبراهيم دياز

مراجعة نتائج النهائي والجوائز الفردية



تصعيد سياسي وقانوني في السنغال



أزمة مرشحة للتصعيد



أفادت تقارير إعلامية بأن النجم السنغاليرفض إعادة جائزة أفضل لاعب في، وذلك عقب أنباء عن توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلىبعد مراجعة نتائج المباراة النهائية.وذكرت مصادر صحفية أن “الكاف” طلب رسمياً من ماني إعادة الجائزة، غير أنه، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن اللاعب أبلغ مقربين منه عدم استعداده لتسليمها.وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يكتف بإلغاء تتويج منتخب السنغال باللقب، بل قرر أيضاًالتي مُنحت عقب النهائي، على خلفية اعتبار المنتخب السنغالي، واحتساب النتيجة لصالح المنتخب المغربي.وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تمبجائزة أفضل لاعب في البطولة، ما زاد من حدة الجدل في الأوساط الرياضية الإفريقية.على الصعيد الرسمي، دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة، معبّرة في بيان عن، واعتباره سابقة تمسّ بمبادئ النزاهة الرياضية.ودعت السلطات في دكار إلىبشأن ما وصفته بشبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن حقوق منتخبها.كما لوّح اتحاد الكرة السنغالي بإمكانية، في خطوة احتجاجية محتملة إذا استمر القرار، وسط تأكيدات بأن الملف تجاوز الإطار الرياضي وأخذ أبعاداً سياسية وقانونية.وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين الأطراف المعنية، ما يطرح تساؤلات حول، ويجعل من ملف “كان 2025” أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المسابقة.