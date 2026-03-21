Babnet   Latest update 10:24 Tunis

رد فعل ساديو ماني بعد طلب "الكاف" سحب الجائزة ومنحها لإبراهيم دياز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be63ec452a32.02483578_pgnkimlefhjoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Mars 2026 - 10:24 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أفادت تقارير إعلامية بأن النجم السنغالي ساديو ماني رفض إعادة جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك عقب أنباء عن توجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى سحب الجائزة منه ومنحها للدولي المغربي إبراهيم دياز بعد مراجعة نتائج المباراة النهائية.

وذكرت مصادر صحفية أن “الكاف” طلب رسمياً من ماني إعادة الجائزة، غير أنه رفض القرار بشكل قاطع، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن اللاعب أبلغ مقربين منه عدم استعداده لتسليمها.


مراجعة نتائج النهائي والجوائز الفردية

وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يكتف بإلغاء تتويج منتخب السنغال باللقب، بل قرر أيضاً إعادة تقييم الجوائز الفردية التي مُنحت عقب النهائي، على خلفية اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من اللقاء، واحتساب النتيجة لصالح المنتخب المغربي.


وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم تتويج إبراهيم دياز بأثر رجعي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ما زاد من حدة الجدل في الأوساط الرياضية الإفريقية.

تصعيد سياسي وقانوني في السنغال

على الصعيد الرسمي، دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة، معبّرة في بيان عن رفضها قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، واعتباره سابقة تمسّ بمبادئ النزاهة الرياضية.

ودعت السلطات في دكار إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بشبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن حقوق منتخبها.

كما لوّح اتحاد الكرة السنغالي بإمكانية عدم المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة القارية، في خطوة احتجاجية محتملة إذا استمر القرار، وسط تأكيدات بأن الملف تجاوز الإطار الرياضي وأخذ أبعاداً سياسية وقانونية.

أزمة مرشحة للتصعيد

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين الأطراف المعنية، ما يطرح تساؤلات حول آليات إدارة الأزمات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويجعل من ملف “كان 2025” أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المسابقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325854

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 21 مارس 2026 | 2 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:34
15:53
12:33
06:22
04:55
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
17°-10
19°-8
17°-9
19°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>