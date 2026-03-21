إعلام إيراني: فائض عائدات النفط يُوجَّه لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي

إعلام إيراني: فائض عائدات النفط يُوجَّه لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فائضاً من عائدات صادرات النفط سيُضخ في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، رغم تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة.
ونقلت تقارير عن مصدر في وزارة النفط الإيرانية قوله إن عملية إعادة العملات المتحصلة من الصادرات النفطية تسير بوتيرة إيجابية، مشيراً إلى أن جزءاً من العائدات التي عادت إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة فاق الاحتياجات الاعتيادية وتمت إضافته إلى الاحتياطي الأجنبي.
رد إيراني على تصريحات أمريكيةوفي السياق ذاته، علّق المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية سامان قدوسي على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن احتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق في الناقلات.
وقال قدوسي إن إيران لا تمتلك حالياً نفطاً خاماً عائماً أو فائضاً موجهاً للأسواق الدولية، معتبراً أن التصريحات الأمريكية تهدف إلى التأثير النفسي في السوق ومنح المشترين إشارات إيجابية.
وكان بيسنت قد أشار إلى إمكانية رفع القيود عن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن إدخال هذه الكميات إلى السوق العالمية قد يسهم في خفض أسعار الخام خلال فترة قصيرة.
تداعيات التصعيد الإقليميفي المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية تخصيص 42.5 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لشركات النفط ضمن خطة أوسع تشمل 172 مليون برميل.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة، خاصة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز المسال.
