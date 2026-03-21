أميرة النرويج تعترف بتعرضها للتلاعب من جيفري إبستين وتثير جدلا ملكيا

وكالات - أكدت الأميرة مته ماريت، زوجة ولي عهد النرويج، اليوم الجمعة أنها "تعرضت للتلاعب والخداع" من رجل الأعمال الأمريكي الراحل المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، في مقابلة مع قناة "إن آر كيه" العامة.

وجاءت تصريحات الأميرة بعد نشر دفعة جديدة من ملفات قضية إبستين في الولايات المتحدة، التي كشفت عن مراسلات طويلة في الفترة من 2011 إلى 2014 بينها وبين إبستين، الذي انتحر في السجن عام 2019.


وقالت الأميرة النرويجية (52 عاما): "بالطبع، أتمنى لو لم ألتق به مطلقا"، مؤكدة أن العلاقة كانت ودية فقط وأنها قطعت الاتصال بإبستين بعد أحداث لم تكشف عن تفاصيلها.


وأظهرت الملفات الأمريكية أن مته ماريت استمرت بالتواصل مع إبستين وأقامت معه في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا 4 أيام خلال 2013، رغم إدانته عام 2008 باستغلال قاصرات.

القضية أثارت جدلا في النرويج، حيث أظهرت استطلاعات أن غالبية السكان يعارضون أن تتولى الأميرة دورا رسميا إلى جانب زوجها، ولي العهد الأمير هاكون.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي لقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووُجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
