الحرس الثوري الإيراني يحذر المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة في الإمارات ويدعوهم للمغادرة فورا
وجّه الحرس الثوري الإيراني تحذيراً إلى المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى مغادرتها في أقرب وقت، معتبراً أنها قد تصبح هدفاً في الفترة المقبلة.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن التحذير يأتي على خلفية ما وصفه بـ استخدام المنطقة في أعمال مرتبطة بالنزاع حول الجزر الإيرانية، مشيراً إلى احتمال استهداف المدينة مستقبلاً.
ودعا البيان السكان إلى مغادرة المدينة عبر المسارات المحددة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو توقيته.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة العسكرية الجارية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة.
تحذير عاجل وأمر بالإخلاء— إيران بالعربية | عاجل (@IranArabic_ir) March 20, 2026
إلى المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
نظرًا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية، فمن المتوقع أن تصبح مدينة رأس الخيمة هدفًا في المستقبل القريب.
لذلك، يُطلب من جميع السكان مغادرة هذه المدينة في أقرب…
