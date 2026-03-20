الحرب على إيران: الحرس الثوري يعلن استهداف إسرائيل بـ20 صاروخاً وواشنطن تدفع بتعزيزات إضافية
تتواصل المواجهات العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى مع دخول اليوم الثاني والعشرين من التصعيد، في ظل تبادل الضربات بوتيرة متزايدة على عدة جبهات.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ69 من عملية “الوعد الصادق 4”، مؤكداً استهداف مواقع داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب وعكا وخليج حيفا، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت نحو 20 صاروخاً باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى تقديرات أمنية بأن المرحلة الحالية تعد الأكثر صعوبة في مجريات المواجهة.
انتقادات أمريكية للناتوعلى الصعيد السياسي، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أنهم لم ينضموا إلى العمليات العسكرية ضد إيران، ومشيراً إلى أن الحلف من دون الولايات المتحدة “يفتقر إلى الفاعلية”.
تصعيد في الجبهة اللبنانيةوفي لبنان، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات في الجنوب، من بينها زبدين وكفر حمام وكفرشوبا، في حين أعلن حزب الله استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية ومستوطنات بصواريخ، في إطار تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي وأمن الممرات الحيوية للطاقة والتجارة.
المصدر : الجزيرة
