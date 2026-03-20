ترامب: تأمين مضيق هرمز ينبغي أن تتولاه الدول المستفيدة من استخدامه
ترامب: نقترب من تحقيق أهدافنا العسكرية في الشرق الأوسط وإضعاف قدرات إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تحقيق أهدافها العسكرية في الشرق الأوسط، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى مواجهة “النظام الإيراني”.
وأوضح ترامب، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، أن هذه الأهداف تشمل تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية ومنصات الإطلاق والبنية المرتبطة بها، إلى جانب تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية، وإضعاف القدرات البحرية والجوية الإيرانية بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي.
وأكد الرئيس الأمريكي أن من بين الأولويات كذلك منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مع ضمان بقاء الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالرد السريع والقوي على أي تطورات في هذا الملف.
كما شدد على التزام بلاده بـ حماية حلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ودول أخرى.
وأشار ترامب إلى أن تأمين مضيق هرمز ينبغي أن تتولاه الدول المستفيدة من استخدامه، موضحاً أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم إذا طُلب منها ذلك، لكنه اعتبر أن الأمر قد لا يكون ضرورياً في حال زوال التهديد الإيراني.
وختم ترامب بالقول إن العمليات العسكرية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف ستكون “سهلة التنفيذ” بالنسبة للدول المعنية.
