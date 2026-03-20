Babnet   Latest update 22:19 Tunis

تقارير: البنتاغون يضع خططاً لنشر قوات برية في إيران.. وترامب ينفي وجود نية فورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bdac0a487c07.52006671_ihekmpjfngloq.jpg>
Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 21:13
      
.كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعدت خططاً تفصيلية لاحتمال نشر قوات برية داخل إيران، في ظل دراسة الإدارة الأمريكية للخيارات المتاحة في النزاع الدائر مع طهران.

وأفادت المصادر بأن كبار القادة العسكريين قدموا طلبات محددة للاستعداد لهذا السيناريو، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقيّم إمكانية نشر قوات برية، دون وضوح الظروف التي قد تدفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.


وعند سؤاله عن الموضوع في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "لا، أنا لا أضع قوات في أي مكان"، قبل أن يضيف: "إذا كنت سأفعل، فلن أخبركم بالتأكيد".


من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس "لا يخطط في الوقت الحالي لإرسال قوات برية إلى أي مكان".

وذكرت المصادر أن الجيش الأمريكي عقد اجتماعات لبحث كيفية التعامل مع الاحتجاز المحتمل لعسكريين أو عناصر شبه عسكرية إيرانية في حال نشر قوات أمريكية على الأرض.

كما تستعد الولايات المتحدة لنشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً ضمن قوة الاستجابة العالمية ووحدات الاستطلاع التابعة لمشاة البحرية، في وقت يتم فيه نقل آلاف من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط.

وقد غادرت ثلاث سفن حربية، وعلى متنها نحو 2200 من مشاة البحرية من وحدة استطلاع متمركزة في كاليفورنيا، في خطوة تعكس مساعي البنتاغون لتوسيع الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325843

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
الاعتدال الربيعي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:33
15:53
12:34
06:23
04:57
الاعتدال الربيعي
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet17°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-8
17°-10
19°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>