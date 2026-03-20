Babnet   Latest update 20:02 Tunis

دوري أبطال إفريقيا: برنامج إياب الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bd978432c0a3.74361665_qopefjkhmginl.jpg>
Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 19:47
      
تُستأنف منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بإقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي يومي السبت 21 والأحد 22 مارس، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات حاسمة ستحدد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

وسيكون الموعد يوم السبت مع مباراتين بارزتين، إذ يستضيف بيراميدز المصري نظيره الجيش الملكي المغربي بعد تعادل الذهاب (1-1)، فيما يواجه الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي الذي حقق أفضلية في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).


وتُستكمل المنافسات يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقي الهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي بعد تعادل الفريقين في الذهاب (1-1)، بينما يستضيف ستاد مالي فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز في الذهاب بنتيجة (3-0).


برنامج إياب الدور ربع النهائي:

السبت 21 مارس 2026
17:00 بيراميدز – الجيش الملكي (1-1)
20:00 الأهلي – الترجي (0-1)

الأحد 22 مارس 2026
17:00 الهلال – نهضة بركان (1-1)
17:00 ستاد مالي – ماميلودي صنداونز (0-3)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325840

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
الاعتدال الربيعي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:33
15:53
12:34
06:23
04:57
الاعتدال الربيعي
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-8
17°-10
19°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>