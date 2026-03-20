دوري أبطال إفريقيا: برنامج إياب الدور ربع النهائي
تُستأنف منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بإقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي يومي السبت 21 والأحد 22 مارس، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات حاسمة ستحدد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.
وسيكون الموعد يوم السبت مع مباراتين بارزتين، إذ يستضيف بيراميدز المصري نظيره الجيش الملكي المغربي بعد تعادل الذهاب (1-1)، فيما يواجه الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي الذي حقق أفضلية في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).
وتُستكمل المنافسات يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقي الهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي بعد تعادل الفريقين في الذهاب (1-1)، بينما يستضيف ستاد مالي فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز في الذهاب بنتيجة (3-0).
برنامج إياب الدور ربع النهائي:
السبت 21 مارس 2026
17:00 بيراميدز – الجيش الملكي (1-1)
20:00 الأهلي – الترجي (0-1)
الأحد 22 مارس 2026
17:00 الهلال – نهضة بركان (1-1)
17:00 ستاد مالي – ماميلودي صنداونز (0-3)
وسيكون الموعد يوم السبت مع مباراتين بارزتين، إذ يستضيف بيراميدز المصري نظيره الجيش الملكي المغربي بعد تعادل الذهاب (1-1)، فيما يواجه الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي الذي حقق أفضلية في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).
وتُستكمل المنافسات يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقي الهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي بعد تعادل الفريقين في الذهاب (1-1)، بينما يستضيف ستاد مالي فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز في الذهاب بنتيجة (3-0).
برنامج إياب الدور ربع النهائي:
السبت 21 مارس 2026
17:00 بيراميدز – الجيش الملكي (1-1)
20:00 الأهلي – الترجي (0-1)
الأحد 22 مارس 2026
17:00 الهلال – نهضة بركان (1-1)
17:00 ستاد مالي – ماميلودي صنداونز (0-3)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325840