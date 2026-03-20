دوري أبطال إفريقيا: برنامج إياب الدور ربع النهائي

تُستأنف منافساتبإقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي يومي، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات حاسمة ستحدد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.وسيكون الموعد يوم السبت مع مباراتين بارزتين، إذ يستضيفنظيرهبعد تعادل الذهاب (1-1)، فيما يواجهفريقالذي حقق أفضلية في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).وتُستكمل المنافسات يوم الأحد بمباراتين، حيث يلتقيمعبعد تعادل الفريقين في الذهاب (1-1)، بينما يستضيففريقالذي فاز في الذهاب بنتيجة (3-0).17:00 بيراميدز – الجيش الملكي (1-1)20:00 الأهلي – الترجي (0-1)17:00 الهلال – نهضة بركان (1-1)17:00 ستاد مالي – ماميلودي صنداونز (0-3)