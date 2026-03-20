الاتحاد السنغالي يوضح سبب غياب النجمة الثانية عن قميص “أسود التيرانغا”
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا لتوضيح الجدل الذي رافق نشر صور القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، والتي ظهرت وعليها نجمة واحدة فقط، ما أثار تأويلات اعتبرت الأمر اعترافا ضمنيا بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب اللقب القاري الأخير.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن عملية إنتاج القمصان انطلقت منذ شهر أوت 2025 بالتعاون مع الشريك التقني، أي قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وأضاف أن تتويج المنتخب باللقب لاحقا لم يسمح بإيقاف مسار التصنيع بسبب القيود الصناعية والآجال التقنية.
وأشار إلى أن القمصان التي تتضمن النجمة الثانية أصبحت حاليا قيد الإنتاج، ومن المنتظر طرحها في الأسواق ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا حرصه على احترام رمزية الألقاب لدى الجماهير.
واختتم الاتحاد السنغالي بيانه بتقديم اعتذار للمشجعين عن أي سوء فهم قد يكون نتج عن نشر الصور، معربا عن تقديره لالتزامهم ودعمهم المتواصل للمنتخب الوطني.
Communiqué de la FSF relatif à la publication des nouveaux maillots de l'équipe nationale du Sénégal. 👇— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 20, 2026
