بزشكيان يقترح هيكلاً أمنياً إقليمياً لضمان استقرار الشرق الأوسط دون “تدخل خارجي”
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنشاء إطار أمني إقليمي يضم دول الشرق الأوسط، مؤكداً استعداد طهران لتسوية القضايا العالقة مع دول الجوار وتعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار.
وقال بزشكيان، في خطاب بمناسبة رأس السنة الإيرانية (النيروز)، إن بلاده تقترح تأسيس هيكل أمني مشترك يضم الدول الإسلامية في المنطقة، بهدف تحقيق السلام والهدوء بعيداً عن ما وصفه بـ“وجود الغرباء”.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن دول المنطقة قادرة، وفق تعبيره، على إدارة شؤونها الأمنية بشكل مستقل عبر آليات تعاون إقليمي، بما يعزز الاستقرار ويحد من التوترات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات النفط والغاز.
وقال بزشكيان، في خطاب بمناسبة رأس السنة الإيرانية (النيروز)، إن بلاده تقترح تأسيس هيكل أمني مشترك يضم الدول الإسلامية في المنطقة، بهدف تحقيق السلام والهدوء بعيداً عن ما وصفه بـ“وجود الغرباء”.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن دول المنطقة قادرة، وفق تعبيره، على إدارة شؤونها الأمنية بشكل مستقل عبر آليات تعاون إقليمي، بما يعزز الاستقرار ويحد من التوترات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات النفط والغاز.
