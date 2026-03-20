بزشكيان يقترح هيكلاً أمنياً إقليمياً لضمان استقرار الشرق الأوسط دون “تدخل خارجي”

دعا الرئيس الإيرانيإلى إنشاء إطار أمني إقليمي يضم دول الشرق الأوسط، مؤكداً استعداد طهران لتسوية القضايا العالقة مع دول الجوار وتعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار.وقال بزشكيان، في خطاب بمناسبة، إن بلاده تقترح تأسيسيضم الدول الإسلامية في المنطقة، بهدف تحقيق السلام والهدوء بعيداً عن ما وصفه بـ“وجود الغرباء”.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن دول المنطقة قادرة، وفق تعبيره، علىعبر آليات تعاون إقليمي، بما يعزز الاستقرار ويحد من التوترات.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من، لا سيما مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات النفط والغاز.