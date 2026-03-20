المرشد الأعلى الإيراني يوجّه رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل
أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أن الاعتقاد بإمكانية إضعاف إيران عبر اغتيال قيادات سياسية أو عسكرية هو “تصوّر خاطئ”، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلى بث الخوف أو دفع الإيرانيين إلى التراجع.
وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة عيد النيروز، إن ما وصفه بـ“العدو” كان يعتقد أن استهداف شخصيات قيادية سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتحقيق أهداف تتعلق بالسيطرة على البلاد أو تقسيمها.
وأضاف أن الإيرانيين تمكنوا، وفق تعبيره، من بناء منظومة دفاعية واسعة عبر تعبئة المجتمع ومؤسساته، معتبراً أن ذلك شكّل رداً قوياً على الضغوط والتهديدات الخارجية.
وأشار المرشد الإيراني إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت ما وصفه بـ “ارتباك في مواقف الخصوم”، مؤكداً استمرار ما اعتبره مسار الصمود في مواجهة التحديات.
