Babnet   Latest update 17:49 Tunis

المرشد الأعلى الإيراني يوجّه رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3bd3beb0170.97561786_mfnkgpjhqieol.jpg>
Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 16:53
      
أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أن الاعتقاد بإمكانية إضعاف إيران عبر اغتيال قيادات سياسية أو عسكرية هو “تصوّر خاطئ”، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلى بث الخوف أو دفع الإيرانيين إلى التراجع.

وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة عيد النيروز، إن ما وصفه بـ“العدو” كان يعتقد أن استهداف شخصيات قيادية سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وتحقيق أهداف تتعلق بالسيطرة على البلاد أو تقسيمها.


وأضاف أن الإيرانيين تمكنوا، وفق تعبيره، من بناء منظومة دفاعية واسعة عبر تعبئة المجتمع ومؤسساته، معتبراً أن ذلك شكّل رداً قوياً على الضغوط والتهديدات الخارجية.


وأشار المرشد الإيراني إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت ما وصفه بـ “ارتباك في مواقف الخصوم”، مؤكداً استمرار ما اعتبره مسار الصمود في مواجهة التحديات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325822

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
الاعتدال الربيعي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:33
15:53
12:34
06:23
04:57
الاعتدال الربيعي
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
17°-8
17°-10
19°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>