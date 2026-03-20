وفاة الممثل الأمريكي تشاك نوريس

Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 16:05
      
توفي الممثل السينمائي الأمريكي المعروف وفنان الدفاع عن النفس تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما. وأعلنت عائلته عن وفاته يوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن أقارب الممثل على إنستغرام: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى عائلتنا وفاة حبيبنا تشاك نوريس المفاجئة صباح أمس. كان الفيد بالنسبة لكل العالم فنانا قتاليا وممثلا محترفا ورمزا للقوة. أما بالنسبة لنا، فقد كان زوجا مخلصا وأبا وجدا محبا وأخا رائعا وقلب عائلتنا النابض".


وكانت الأنباء قد أفادت يوم الخميس بأن نجم أفلام الحركة في هوليوود، تشاك نوريس، نُقل إلى المستشفى في هاواي. ولم يُحدد سبب دخوله إلى المستشفى.


احتفل نوريس ببلوغه الـ 86 عاما في الأسبوع الماضي، وسجّل فيديو بهذه المناسبة. في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نوريس وهو يمارس الملاكمة ويقول: "أنا لا أتقدم في السن، بل أتحسن".

لعب هذا الفنان القتالي الذي تحول إلى ممثل أدوار البطولة في العديد من أفلام الحركة منذ ظهوره الأول في فيلم "طاقم التدمير" (The Wrecking Crew) عام 1968. وبعد أربع سنوات، جعلته مواجهته الملحمية مع نجم الكونغ فو بروس لي في فيلم "طريق التنين" (Way of the Dragon) أيقونة سينمائية.

كان أحد أبرز أدوار نوريس هو دوره كورديل ووكر في مسلسل "ووكر، تكساس رينجر".
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
