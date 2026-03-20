ماكرون يعلن احتجاز ناقلة نفط يُشتبه بانتمائها إلى “أسطول الظل الروسي”

We remain resolute.



This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.



The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

اتهامات بانتهاك العقوبات



أعلن الرئيس الفرنسيأن البحرية الفرنسية اعترضت واحتجزت ناقلة النفطفي البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنها تُصنّف ضمن ما يُعرف بـوأوضح ماكرون، في منشور على منصة، أن العملية نُفذت صباح اليوم في، حيث صعدت القوات البحرية الفرنسية إلى متن السفينة التي كانت في طريقها منوأكد الرئيس الفرنسي أن الحرب الدائرة في إيران، مشدداً على استمرار الموقف الفرنسي الرافض لما وصفه بمحاولات التحايل على العقوبات الدولية.وأضاف ماكرون أن هذه السفن تعمل على، معتبراً أنها تسهم فيوبحسب المعطيات المتوفرة، كانت الناقلة تبحرعند اعتراضها، في إطار عملية بحرية فرنسية استهدفت أنشطة نقل النفط المرتبطة بروسيا خارج الأطر القانونية الدولية.