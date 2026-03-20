ماكرون يعلن احتجاز ناقلة نفط يُشتبه بانتمائها إلى “أسطول الظل الروسي”
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت واحتجزت ناقلة النفط Deyna في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنها تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ “أسطول الظل الروسي”.
وأوضح ماكرون، في منشور على منصة “إكس”، أن العملية نُفذت صباح اليوم في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث صعدت القوات البحرية الفرنسية إلى متن السفينة التي كانت في طريقها من مدينة مورمانسك الروسية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الحرب الدائرة في إيران لن تؤثر على دعم باريس لأوكرانيا، مشدداً على استمرار الموقف الفرنسي الرافض لما وصفه بمحاولات التحايل على العقوبات الدولية.
اتهامات بانتهاك العقوباتوأضاف ماكرون أن هذه السفن تعمل على الالتفاف على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار، معتبراً أنها تسهم في تمويل المجهود الحربي الروسي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كانت الناقلة تبحر تحت علم موزمبيق عند اعتراضها، في إطار عملية بحرية فرنسية استهدفت أنشطة نقل النفط المرتبطة بروسيا خارج الأطر القانونية الدولية.
We remain resolute.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026
This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.
The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325819