الخارجية الروسية: التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يواصل تأجيج التصعيد في إيران

أضرار اقتصادية وخسائر محلية



تصعيد متواصل في المواجهات



علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسيةعلى الهجوم الذي استهدف ميناءالإيراني، معتبرة أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يواصلعبر تكثيف الضربات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع، مؤكدة أن هذه العمليات تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة.وأضافت أن الهجوم ألحق أضراراً بالمصالح الاقتصادية لروسيا ودول أخرى في، نظراً لارتباطها بشبكات نقل وتجارية مع إيران عبر هذا الميناء.وكانت تقارير ميدانية أفادت بتعرض الرصيف التجاري في بندر لنجة لهجوم أدى إلى، في حين أكد مسؤولون محليون أن السفن المتضررة كانت تؤمّنوتأتي هذه التطورات في سياق، حيث تواصل الطائرات الحربية تنفيذ غارات على مواقع ومدن إيرانية، في مقابل ردود صاروخية ينفذهاتستهدف مواقع إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية، إضافة إلى أهداف في بعض دول الخليج.ويعكس هذا التصعيد المتواصلمن اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي والممرات التجارية الحيوية.