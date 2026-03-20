الخارجية الروسية: التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يواصل تأجيج التصعيد في إيران

ماريا زاخاروفا
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الهجوم الذي استهدف ميناء بندر لنجة الإيراني، معتبرة أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يواصل تأجيج الصراع في الشرق الأوسط عبر تكثيف الضربات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع بقلق متزايد اتساع نطاق الضربات الصاروخية والغارات الجوية، مؤكدة أن هذه العمليات تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات في المنطقة.


أضرار اقتصادية وخسائر محلية

وأضافت أن الهجوم ألحق أضراراً بالمصالح الاقتصادية لروسيا ودول أخرى في منطقة بحر قزوين، نظراً لارتباطها بشبكات نقل وتجارية مع إيران عبر هذا الميناء.


وكانت تقارير ميدانية أفادت بتعرض الرصيف التجاري في بندر لنجة لهجوم أدى إلى احتراق 16 مركباً تجارياً وشعبياً، في حين أكد مسؤولون محليون أن السفن المتضررة كانت تؤمّن مصادر رزق لعدد من البحارة وسكان المنطقة.

تصعيد متواصل في المواجهات

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المواجهة العسكرية، حيث تواصل الطائرات الحربية تنفيذ غارات على مواقع ومدن إيرانية، في مقابل ردود صاروخية ينفذها الحرس الثوري الإيراني تستهدف مواقع إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية، إضافة إلى أهداف في بعض دول الخليج.

ويعكس هذا التصعيد المتواصل مخاوف دولية متزايدة من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي والممرات التجارية الحيوية.
